Сирия, 23 января. Бойцы SDF**** причинили армии Турции урон в живой силе на севере кантона Африн. «Джебхат ан-Нусра»***1 теряет поселки в провинциях Идлиб и Алеппо под натиском САА и ВКС РФ. Боевики-исламисты готовят нападения на позиции армии САР в районах Восточной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ смогли освободить часть территорий на юго-западе Алеппо и на юго-востоке Идлиба; подверглись обстрелам ИГИЛ1 на северо-востоке от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с союзниками планирует построить подземный туннель вблизи базы САА в Харасте; понесла потери в живой силе в окрестностях города Саракиб в ходе бомбардировки ВВС САР.

«Джейш Аль-Ислам»*****: планирует наступление против армии САР в районе города Ан-Нашабия в Восточной Гуте; перебросила подкрепление к поселению Хараста.

Курды: подверглись массированным авиаударам и артобстрелам турецкой армии внутри своего анклава в районе Африна; перебросили подкрепление из Манбиджа на северо-запад провинции Алеппо; уничтожили четверых турецких военных у северной границы САР; продолжают зачистку территорий к востоку от Евфрата от остатков ИГ1.

Провинция Дамаск

Лидеры террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и других исламистских формирований, продолжающих ожесточенное сопротивление в Восточной Гуте, приняли решение о совместном строительстве подземного туннеля в районе военной базы Сирийской арабской армии (САА) на юге Харасты. Информация об этом появилась на закрытых каналах «Джебхат Фатх аш-Шам» в Telegram. Кроме того, сообщается, что к этому населенному пункту прибыло подкрепление боевиков из состава группировок «Джейш Аль-Ислам» и «Файлак Ар-Рахман».

Между тем на другом конце анклава вооруженной оппозиции к востоку от Дамаска — в окрестностях поселений Ан-Нашабия и Хазрама — вновь активизировались отряды «Армии ислама». Боевики планируют наступательную операцию против правительственных войск САР в этом районе. Для этого в регион было передислоцировано несколько десятков боевиков «Джейш Аль-Ислам», сообщает местный портал Ghouta Media Center.

Провинция Алеппо

Армия Турции развивает масштабное наступление под названием «Оливковая ветвь» на северо-западе от Алеппо. Авиация нанесла новый массированный авиаудар по территории курдского анклава в районе города Африн. В воздушной операции принимали участия 24 военных самолета, передает информагентство Anadolu. Также сообщается, что артиллерийские дивизионы турецких войск и отряды союзной Свободной сирийской армии (ССА)** провели серию артобстрелов позиций курдских бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) на окраинах городов Тель-Рифат, Мараназ и ряда других населенных пунктов к востоку от Африна. Данные о потерях в рядах курдских формирований пока выясняются.

Ожесточенные бои также отмечались на севере кантона Африн у приграничного города Бюльбюль, передают военные источники портала Al Masdar News. Этот район также подвергся ударам турецкой авиации. Однако, по данным командования Демократических сил Сирии (SDF), курды нанесли численный урон армии Турции: так, при попытке проникновения в окрестности населенного пункта курдскими бойцами были убиты четверо турецких военнослужащих. Кроме того, по данным сирийского агентства Muraselon, в кантон Африн из района Манбиджа в целях оказания сопротивления турецким войскам были переброшены дополнительные отряды «Демократических сил».

Правительственные войска САР тем временем развивают преимущество в боях с террористами «Джебхат ан-Нусры» на юго-западе Алеппо у границы с провинцией Идлиб. Согласно данным военного источника в Twitter (@watanisy), подразделения САА, прикрываемые ВКС РФ, отбили у исламистов населенные пункты Умм Тине и Аль-Мазуне на востоке от недавно освобожденной базы «Абу-Духур».

Провинция Дейр-эз-Зор

К востоку от Евфрата в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжается дозачистка территорий от остатков отрядов «Исламского государства»1 силами курдских отрядов SDF. Поддерживаемые Соединенными Штатами формирования ведут поисковые спецоперации в районах возможного местонахождения «спящих ячеек» ИГИЛ, а также выявляют скрывающихся террористов или их пособников среди местного населения региона, передает курдский портал ANF News. Наиболее тщательно исследуются окрестности населенных пунктов Абу Хасан и Аль-Кишма, где по-прежнему время от времени фиксируется активность разрозненных бандгрупп террористической организации. Также бойцами «Демократических сил» одновременно проводятся мероприятия по разминированию отдельных участков данного региона.

Провинция Идлиб

Сирийская армия продолжает укреплять преимущество в боях с «Джебхат ан-Нусрой» на юго-востоке провинции Идлиб и в районе границы с Алеппо благодаря поддержке российской боевой авиации. По информации военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), под контроль правительственных сил в ходе последних столкновений перешли поселки Табарет Аль-Хашир, Хумеймат Ад-Даир и ряд других в предместьях стратегически значимого аэродрома «Абу-Духур». Также войска САР смогли отбить ряд ключевых позиций к юго-западу от базы и несколько продвинуться вглубь провинции, однако интенсивные бои на этом направлении в данный момент пока продолжаются.

Сирийские ВВС нанесли удар по командному пункту «Тахрир аш-Шам» на окраине города Саракиб на северо-западе от Абу-Духура. По информации агентства Idlib24, в результате бомбардировки был уничтожен один террорист, еще двое получили ранения.

Провинция Хама

Главари остатков отрядов ИГИЛ, дислоцирующихся на границе трех провинций, отдали приказ боевикам открыть минометный огонь по позициям сирийских войск на северо-востоке Хамы около недавно освобожденного поселка Аль-Тутах, рассчитывая вернуть под свой контроль ряд ключевых опорных пунктов. По информации AMN, никто из военнослужащих или местных жителей не пострадал. В настоящий момент армия САР готовится открыть ответный огонь.

На севере и северо-западе региона между тем вновь активизировались террористы «Тахрир аш-Шам». Полевые командиры группировки формируют ударные группы на окраинах городов Аль-Латамина и Кафр Набуда, потому в ближайшее время возможны попытки боевиков атаковать в направлении городов Халфая и Скальбия. По данным военного источника в сети Twitter (@sayed-Ridha), под Аль-Латаминой были замечены передвижения, в том числе, нескольких танков и «джихад-мобилей».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)