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Сирия: США призвали Турцию к сдержанности в военных действиях в Африне
Новости Сирии
США признают право Турции на защиту от террористов в Сирии — Тиллерсон
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    США признают право Турции на защиту от террористов в Сирии — Тиллерсон

    21:26  22 Января 2018
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    США признают право Турции на защиту от террористов в Сирии — Тиллерсон

    Лондон, 22 января. США признают право Турции на проведение военных операций для защиты своей территории от террористических группировок. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    «Мы обеспокоены военной операцией Турции на севере Сирии. При этом мы признаем и в полной мере законное право Турции защищать своих граждан от террористических элементов, которые могут совершать нападения на турецких граждан и турецкую землю из Сирии», — сказал Тиллерсон в ходе своего визита в Лондон.

    Он также призвал обе стороны проявить сдержанность, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Тиллерсон подчеркнул, что поддерживаемые Вашингтоном «Сирийские демократические силы», которые попали под удары турецких военных, состоят не только из курдов, но и из арабов, а также христианского населения Сирии.

    Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали операцию против курдов на северо-западе Сирии. Турецкие силы действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о которой ранее объявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Анкара начала военную операцию после заявления международной коалиции во главе с США о создании в Сирии «сил безопасности границы», которые по замыслу Вашингтона будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #турция #курды #тиллерсон #африн
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