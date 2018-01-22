Оппозиция Сирии заявила о приверженности политическому урегулированию в САР

Москва, 22 января. Глава делегации комиссии сирийской оппозиции по переговорам (СКП) Насер аль-Харири заявил о приверженности процессу политического урегулирования кризиса в Сирии. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Несмотря на отсутствие второй стороны в прошлом раунде переговоров, из-за чего работа застопорилась, оппозиция подтверждает свою приверженность обязательствам политического урегулирования на основании известных международных норм и приверженность усилий наших друзей и партнеров, которые помогают развивать процесс в Женеве», — сказал Харири, комментируя предстоящий Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой провести конгресс национального диалога Сирии. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти и оппозиция.

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. По предварительным данным, число его участников составит около 1,5 тысячи человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.