Курды отреагировали на заявления Турции о продвижении вглубь Сирии

Москва, 22 января. «Сирийские демократические силы» (SDF) выступили с опровержением сообщений Анкары о продвижении вглубь территории Сирии. В SDF отметили, что в настоящее время продолжаются атаки «турецкого государства и его наемников на Африн».

«Турецкие государственные СМИ утверждают, что вторгшаяся армия продвинулась на восемь километров, — говорится в вечернем пресс-релизе SDF. — Это не так, на линии соприкосновения (SDF) с оккупационной армиями и ее наемниками продолжаются жестокие столкновения».

Курдская сторона также отмечает, что Турция прибегает распространению ложных известий, чтобы поднять моральный дух своих наемников. В SDF добавили, что «несмотря на воздушные атаки турецкой армии, она не смогла продвигаться на земле».

По данным командования «Сил народной самообороны» (СНС), вооруженные силы Турции потеряли убитыми более 40 турецких военнослужащих и наемников в результате столкновений с курдскими формированиями в районе сирийского Африна.

Напомним, 16 января президент России Владимир Путин обсудил урегулирвоание ситуации в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.