Сирия: Анкара опровергла удары по мирному населению Африна

Анкара, 22 января. Информация о том, что турецкие военные якобы наносят удары по мирным жителям в районе сирийского Африна, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Все новости о том, что турецкие военные якобы бьют по мирным жителям в Африне,– это черная пропаганда, такие новости не имеют под собой никаких оснований. Мы максимально чувствительно относимся к мирным жителям», — подчеркнул он.

По словам политика, целями турецкой армии являются убежища, склады и техника террористов.

«В ходе операции максимум внимания и значения уделяется тому, чтобы избежать потерь среди мирных граждан», — опроверг слухи Бозгад.

Позднее представители Сирийского комитета по переговорам (СКП) указали на то, что операция «Оливковая ветвь» в Африне нацелена на защиту населения и возвращение беженцев.

Напомним, новая военная операция Турции стала ответом Анкары на провокации Вашингтона, сообщившего о планах по преобразованию курдских отрядов в «силы безопасности границы» в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил урегулирование сирийского конфликта со своим с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.