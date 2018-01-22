Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

Москва, 22 января. Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в устав Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статью 58 Устава внутренней службы. Если раньше на благодарность командира военнослужащий должен был отвечать фразой «Служу Российской Федерации», то теперь ответ стал короче и звучит как «Служу России». Если благодарность получает воинское подразделение, то они должны ответить «Служим России». Если командир поздравляет воинское подразделение, то военнослужащие должны ответить протяжным троекратным «Ура».

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий в Сирии. Президент отметил, что за время сирийской операции российская армия кардинально изменилась, а российское новейшее вооружение превратилось в грозную силу.