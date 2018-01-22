Оговорки Порошенко: от «сапога украинских оккупантов» до «циничного Бандеры»

Президент Украины Петр Порошенко вновь «непатриотично» оговорился, собрав множество издевательских комментариев в свой адрес. В преддверии Дня соборности Украины, который отмечается 30 января, Порошенко, желая в очередной раз поддеть Россию, на официальном уровне названную киевскими властями «страной-агрессором», заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта». Украинский президент, впрочем, сразу поправился, но, как говорится, «осадочек остался».

«Радостный праздник — День соборности — будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… — оговорился Порошенко и тут же исправил себя, — российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю — Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины!»

Присутствовавшие на мероприятии люди встретили эти слова аплодисментами.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а Крым воссоединился с Россией по воле его граждан и в полном соответствии с международными нормами.

«Порошенко знает, о чем говорит, — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook заявление украинского лидера. — «Сапог украинского оккупанта топчет украинскую суверенную землю», — браво, давно пора было назвать вещи своими именами. И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь».

Подписчики Захаровой от души посмеялись над конфузом Порошенко.

«Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», — пошутил пользователь с ником Ян Флеминг.

«Да и не впервой ему оговариваться. Дедушку Фрейда никто не отменял!» — отреагировала Ольга Кудыма.

«Ну, так первый раз он сказал честно!» — отметил Анатолий Васильев.

«Все ж соврал — крымскую землю уже не топчет», — отметил Александр Шапарин.

«Крым уже освободили, Донбасс только частично», — уточнил Дмитрий Климов.

Некоторые пользователи предположили, что оговорка стала следствием измененного сознания украинского президента, которого давно подозревают в чрезмерном увлечении алкогольными напитками, что, впрочем, не доказано.

«Ну, он же не совсем /глупый/, нет-нет, да и проскочит истинная думка. О «циничных бандерах» все помнят? В «милитарной форме» и с оружием в руках?» — напомнил Станислав Гельц.

Кстати, о «циничных бандерах»

Одна из самых забавных оговорок Петра Порошенко имела место в 2015 году, когда украинский президент, выступая перед сотрудниками Службы безопасности Украины, сетовал на разгул преступности в стране.

Рассказывая об убийстве офицера СБУ, Порошенко, оговорившись, назвал преступников не «циничными бандитами», как намеревался, а «циничными бандерами».

«Циничные бандеры… бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев!» — с возмущением заявил тогда Порошенко.

Выражение «циничные бандеры» (вариант — «циничный Бандера») немедленно стало мемом, который позже взял на вооружение даже сам украинский президент.

Отметим, оговорка, отсылающая к украинскому националисту Степану Бандере, у Порошенко была далеко не первой. После этого украинский президент неоднократно блистал странными фразами, которые вызывали смех у пользователей соцсетей.

«Подлый украинский режим», или Не в бровь, а в глаз

О «подлом украинском режиме» Порошенко вспомнил в декабре 2017 года, выступая в министерстве иностранных дел страны.

Намереваясь в очередной раз «уесть» Россию, президент Украины тогда сказал:

«Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы».

Сделав это, возможно, в чем-то правдивое заявление, украинский президент даже не поправился.

«Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — слегка видоизменив фразу, процитировал Петра Порошенко один из пользователей. — Не в бровь, а в глаз».

«Украинская оккупация — это временно»

В самом конце декабря 2016 года, под Новый 2017 год Петр Порошенко выступал перед бойцами украинской армии в Мариуполе. Говоря о Донбассе, президент Украины тогда заявил, что «украинская оккупация — это временно».

При этом, увлекшись, Порошенко так и не заметил ошибку, а советники не стали его поправлять. Позже ролик со скандальной оговоркой появился на официальной странице украинского президента в Facebook.

Фекалии и раскольники

В сентябре 2017 года, выступая в парламенте, Петр Порошенко решил поговорить о канонически непризнанной украинской православной церкви (Киевского патриархата), отколовшейся от РПЦ (а значит, считающейся раскольнической).

Говоря о церковных делах, Порошенко заявил:

«Мы рассчитываем на признание нашей автофекалии».

Правда, он тут же поправился и произнес — «автокефалии».