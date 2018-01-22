Лавров рассказал, как улучшить ситуацию в Идлибе и Восточной Гуте

Москва, 22 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что если США начнут борьбу с «Джебхат ан-Нусрой»1, то гуманитарная ситуация в Идлибе и Восточной Гуте улучшится в разы.

«Самое главное, что в Восточной Гуте и Идлибе продолжают прекрасно себя чувствовать террористы из «Джебхат ан-Нусры, — сказал глава российского дипломатического ведомства на встрече с делегацией объединенной сирийской оппозиции. — Ваши западные коллеги, включая членов возглавляемой США коалиции, выводят «ан-Нусру» из-под ударов».

Лавров указал на то, что гуманитарная ситуация в Идлибе и Восточной Гуте была бы во много раз лучше, «если бы проблема с «ан-Нусрой» была решена, если бы против нее был создан по настоящему единый фронт, включая коалицию США».

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад игнорирует факт присутствия в Восточной Гуте представителей запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Напомним, 16 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.