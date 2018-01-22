Сирия сегодня: САА вытесняет остатки ИГ из Хамы, жители провинции Дамаск возвращаются домой

Сирия, 22 января. Бронетехника, артиллерия и штурмовые отряды САА атакуют ИГИЛ1 на северо-востоке Хамы; «Тахрир аш-Шам» наступает на позиции САА на севере Латакии; жители провинции Дамаск возвращаются домой. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА вытесняет остатки ИГ1 их Хамы

Последние сутки военные сирийской армии и союзные полувоенные группировки выбивают боевиков «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) из трех городов в полупустынной сельской местности на северо-востоке провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В минувшие выходные правительственные войска начали серьезную спецоперацию против ИГИЛ на северо-востоке Хамы, освободив города Аниг Байдра и Тута сразу после быстрого бронетанкового штурма, которому предшествовал артиллерийский обстрел позиций террористов.

В понедельник разрозненные отряды ИГ были выбиты из Абу-Харика после очередного штурма армии Башара Асада.

Несмотря на успех, достигнутый правительственными силами на северо-востоке Хамы, им предстоит сложная операция, так как террористы контролируют около ста городов и деревень на северо-западе Сирии.

«Тахрир аш-Шам» атаковала САА в Латакии

Боевики вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) начали наступление против Сирийской арабской армии (САА) и союзных полувоенных формирований в северной части провинции Латакия, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По имеющимся данным, экстремисты «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» объявили о наступлении на сирийские силы в северной части Латакии. Целью операции был захват района Аль-Сарраф, находящегося под контролем сирийской армии.

Также сообщается, что экстремисты готовы атаковать позиции САА в провинциях Идлиб и Алеппо, где продолжается стратегическая операция сирийской армии. Отмечается, что экстремисты потеряли почти 300 городов и деревень в обоих регионах за последний месяц.

Мир в Дамаске

Жители селения Аль-Бувейда, что на юге провинции Дамаск, возвращаются в свои дома, сообщает сирийское информагентство SANA.

Возвращение жителей в родной населенный пункт стало возможным благодаря усилиям правительства Сирии по восстановлению мира в районах, освобожденных САА от терроризма.

Министр по вопросам национального примирения САР Али Хайдар отметил, что жители Аль-Бувейда беспрепятственно вернулись в свои дома «после укрепления безопасности и подготовки необходимой логистической базы для приема вынужденных переселенцев».

1 Организация запрещена на территории РФ.