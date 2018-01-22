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Украина
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Политика
Турция назвала условие для продолжения сотрудничества с США в Сирии
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    Турция назвала условие для продолжения сотрудничества с США в Сирии

    20:10  22 Января 2018
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    Турция назвала условие для продолжения сотрудничества с США в Сирии

    Анкара, 22 января. Главным условие для продолжения сотрудничества между Турцией и США является прекращение поставок Пентагоном оружия сирийским курдам. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

    «Мы неоднократно предупреждали США о том, чтобы они не помогали террористам  из отрядов «Сил народной самообороны» оружием. Главные условия для продолжения сотрудничества - остановить поставки и забрать ранее поставленное оружие. Наше законное право - ждать этого от наших союзников», — сказал Боздаг.

    Турецкие военные уже третий день атакуют позиции курдов на северо-западе Сирии. За первые сутки операции «Оливковая ветвь» авиация Турции нанесла более сотни ударов по позициям курдов в районе сирийского Африна.

    Военная операция Турции является ответом на действия международной коалиции во главе с США, которые ранее заявили о создании в Сирии «сил безопасности границы», которые будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности» в Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара намерена ее уничтожить.

    Напомним, 16 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии. Глава государства отметил, что благодаря усилиям Москвы и Анкары были достигнуты соглашения о режиме прекращения огня и созданы зоны деэскалации, что стало хорошей основой для развития политического процесса в Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #анкара #военные
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