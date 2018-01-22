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Украина
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Новости Сирии
Постпред РФ при ЕС констатировал выход сирийского урегулирования на новый уровень
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    Постпред РФ при ЕС констатировал выход сирийского урегулирования на новый уровень

    20:09  22 Января 2018  /обновлено: 20:10  22 Января 2018
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    Постпред РФ при ЕС констатировал выход сирийского урегулирования на новый уровень

    Москва, 22 января. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что урегулирование сирийского кризиса выходит на новый уровень.

    «Сирийское урегулирование сейчас выходит на новый уровень, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». — Как поведет себя ЕС, будет видно».

    По словам российского дипломата, ЕС свое содействие урегулированию ситуации до сих пор ограничивал участием в международной гуманитарной помощи посредством ООН. Позиция ЕС в политической плоскости основывается на том, что женевский процесс под эгидой ООН должен быть во главе угла, отметил Чижов.

    Постпред РФ при ЕС констатировал выход сирийского урегулирования на новый уровень

    Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что создание четырех зон деэскалации позволило снизить насилие в Сирийской республике, о чем ранее заявлял и президент России Владимир Путин. Российский лидер неоднократно указывал на то, что их создание стало прологом для прекращения войны и возвращения беженцев на родину. 

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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