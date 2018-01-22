Турция не давала никаких обещаний по Африну — Анкара

Анкара, 22 января. Турецкая сторона не давала России или другим странам никаких обещаний, связанных с сирийским Африном. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя правительства Турции Бекир Боздаг.

По словам политика, военная операция «Оливковая ветвь» успешно идет по плану.

«Мы не давали России или какой-либо другой стране каких- то обещаний или гарантий… Целью операции является очистка района Африн от террористов», — подчеркнул турецкий вице-премьер.

Он призвал международное сообщество поддержать действия Анкары, а также посоветовал США отказаться от поддержки террористов.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» стала ответом Турции на провокации Вашингтона, сообщившего о планах по созданию в Сирии «сил безопасности границы», в которые должны влиться бойцы из прокурдских «Сирийских демократических сил» (Анкара обвиняет их в связях с «Рабочей партией Курдистана»).