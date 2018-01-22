«Силы демократической Сирии» изучают возможность отправки подкрепления курдам в Африн

Каир, 22 января. Оппозиционная сирийская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), рассматривает вопрос об отправке подкрепления курдам в район Африна на северо-западе Сирии, где 20 января началась военная операция вооруженных сил Турции. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление представителя «Сил демократической Сирии».

По его словам, командование СДС в настоящее время «изучает вопрос об отправке подкрепления курдам в район Африна для противодействия турецкой агрессии».

Напомним, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «антитеррористической операции» в сирийском Африне. Операция под названием «Оливковая ветвь» проводится против курдского ополчения в Африне, которое Анкара считает боевой террористической структурой Курдской рабочей партии. Стоит отметить, что курды принимали участие в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне международной коалиции во главе с США и получали поддержку из Вашингтона.

Правительство Сирии назвало действия Турции посягательством на суверенитет государства. При этом Анкара поддерживает контакты с Дамаском при посредничестве Москвы.