Ролик об отмене одного налога для спасения сотен миллионов деревьев покорил YouTube

В тренды крупнейшего видеохостинга планеты попал видеоролик о простой законодательной инициативе, которая способна спасти российские леса. Речь идет об отмене налога на доход физических лиц от продажи макулатуры.

«Отмену НДФЛ легче всего проиллюстрировать в виде автомата по приему макулатуры, — поясняют авторы ролика, опубликованного на YouTube. — Представьте себе аппарат версии 1.0, который, помимо вторсырья, требует отсканировать паспорт, заполнить форму и внести банковские реквизиты для уплаты налога — и версии 2.0, состоящей из приемника макулатуры и щели для выдачи наличных. В какой из них вы займете очередь, чтобы с пользой избавиться от прочитанной газеты?»

Согласно сюжету ролика, в ЕС, США и Канаде нет налогов с физлиц на сделки с макулатурой. Тем временем в России из-за НДФЛ на макулатуру федеральный бюджет недополучает 12 миллиардов рублей. Кроме того, в стране острый дефицит макулатуры: заводы не загружены и переходят на потребление целлюлозы.

На сегодняшний день закон об отмене НДФЛ на макулатуру поддерживают все профильные министерства и ведомства — тем не менее, инициатива уже около двух лет не рассматривается в нижней палате парламента.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Фокин называет этот налог краеугольным камнем современного варварского подхода к утилизации твердых бытовых отходов.

«В советское время мы собирали макулатуру, приходили в приемный пункт, который легко было найти — и никто у нас не спрашивал никаких документов, — вспоминает парламентарий. Нам давали Пушкина, Лермонтова, Некрасова — и мы были благодарны за такую возможность. Сегодня я спрашиваю в Минфине и налоговых органах, кто из населения сегодня сдает НДФЛ по макулатуре — они не могут даже ответить, потому что это невозможно отследить. Фактически люди макулатуру не сдают, но все знают, что если ты ее сдал, то нужно прийти с паспортом, тебя запишут, и если ты что-то не заполнишь в конце года — у тебя будут проблемы. Поэтому все это выбрасывается на помойку».

Противостоят принятию закона об отмене НДФЛ на макулатуру лесоперерабатывающие компании, которым не выгодно, чтобы бумагу перерабатывали несколько раз, говорится в ролике. Депутат Фокин надеется, что несмотря на активное противодействие, закон об отмене НДФЛ на макулатуру будет принят уже в весеннюю парламентскую сессию.

Впрочем, не только инициатива об отмене НДФЛ способна сохранить российские леса.

Согласно исследованию агентства «Ридус», посвященному состоянию отечественной отрасли переработки макулатуры, противодействие экологическим инициативам встречается не только в органах законодательной, но и исполнительной власти.

По самым скромным подсчетам, Россия ежегодно теряет 60 миллиардов рублей, выбрасывая более шести миллионов тонн макулатуры на мусорные полигоны. Чтобы всего лишь переместить один полигон, обнаруженный при строительстве взлетно-посадочной полосы Шереметьево к чемпионату мира по футболу, потребовался миллиард рублей — и это при 20 миллионах россиян, живущих за чертой бедности.

Переработчикам макулатуры под силу решить эту проблему — мощности отрасли стремятся к ежегодному охвату пяти миллионов тонн сырья. Однако принятые правительством нормативы утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств на 20182020 годы попросту не позволяют отрасли реализовать эти планы.

Разработанные рабочей группой министерства природных ресурсов и экологии нормативы переработки для отечественных производителей и импортеров на текущий год составляют 25%, при том, что фактически в стране производится возврат в хозяйственный оборот до 60% макулатуры марки «картон». Таким образом, утвержденные нормы утилизации не мотивируют отрасль к развитию, а наоборот — дестимулируют ее игроков и отпугивают международных инвесторов.

Представители отрасли переработки макулатуры, заручившись поддержкой экспертов-экологов Общероссийского народного фронта, на протяжении года активно выступали против принятия неактуальных нормативов, принятых правительством даже без их участия. Тем не менее, правительство лишило перспективную отрасль шансов на устойчивое развитие на ближайшие три года.

Пока активисты ОНФ готовят доклад для главы государства с целью пересмотреть принятые нормативы утилизации, которые являются «примером очевидного лоббизма, тормозящего развитие отрасли», готовится также запрос в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. В распоряжении правительства, основанном на рекомендациях Минприроды РФ, усмотрели коррупционную составляющую.

Дело в том, что, помимо дестимулирующих нормативов утилизации, были сформированы новые товарные группы: инициатива была принята в качестве исполнения поручения президента России расширить номенклатуру товаров, однако на практике оказалось, что в новых группах разнится размер экологического сбора — относительно нового платежа для тех производителей и импортеров, которые по какой-то причине не смогли решить вопрос утилизации отходов самостоятельно.

Фактически нечистые на руку производители теперь могут минимизировать суммы экосбора, выбирая группу товаров с наименьшим нормативом — при этом никакой ответственности за подобную «экономию» они не несут.

«Речь идет о натуральной «офшорной зоне» среди групп товаров, в которую можно нырять, чтобы минимизировать уплату экосбора», — поясняет корреспондент «Ридуса» устройство этой «коррупционной воронки».

Уже сегодня можно посчитать ущерб федерального бюджета от действий Минприроды: разницу минимального и максимального нормативов утилизации двух групп умножаем на суммарный объем отходов от использования гофрированного картона и на ставку экологического сбора в размере 2378 рублей за тонну. В результате с 2018 по 2020 год государственная казна недосчитается более шести миллиардов рублей.

Таким образом, инициативы ответственных парламентариев и представителей отрасли переработки макулатуры направлены сразу на две важнейшие составляющие жизни страны: на сохранение российских лесов и защиту экологии — и на оздоровление отечественной экономики и пополнение федерального бюджета.

Но великое, как известно, начинается с малого: для перехода России на «зеленую экономику» необходимо возродить культуру переработки вторичных материалов, отменив ненужный НДФЛ на макулатуру — и дать возможность отрасли переработчиков делать свою работу, обеспечивая страну рабочими местами и сохраняя лесное природное богатство.