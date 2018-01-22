Курды заявили о гибели 40 турецких военнослужащих в сирийском Африне

Москва, 22 января. Курдские отряды «Сил народной самообороны» (СНС) оказывают сопротивление турецким войскам и силам наемников на подступах к сирийскому городу Африн». Об этом заявил сопредседатель администрации северного курдского региона Осман Шейх-Иса.

«Турция сосредоточила большие силы вокруг Африна, но бойцы СНС героически держат оборону и отражают атаки противника. Турецким войскам и наемникам не удалось продвинуться ни на одном из направлений», — заявил Шейх-Иса.

По данным командования СНС, вооруженные силы Турции потеряли убитыми более 40 турецких военнослужащих и наемников в результате столкновений с курдскими формированиями в районе сирийского Африна. Потери среди мирных жителей в Африне составили 18 человек убитыми, еще 23 получили ранения.

В свою очередь вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг информацию о гибели турецких военных в Африне. По его словам, за время проведения операции в сирийском Африне ни один из турецких военнослужащих не пострадал.

Турецкие военные уже третий день атакуют позиции курдов на северо-западе Сирии. За первые сутки операции «Оливковая ветвь» авиация Турции нанесла более сотни ударов по позициям курдов в районе сирийского Африна.

Анкара начала военную операцию после заявления международной коалиции во главе с США о создании в Сирии «сил безопасности границы», которые по замыслу Вашингтона будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.