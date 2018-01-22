Лавров: Россия озабочена ситуацией в Идлибе и Восточной Гуте

Москва, 22 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия очень озабочена ситуацией в Идлибе и Восточной Гуте, откуда идут обстрелы Дамаска и посольства РФ.

«Что касается Восточной Гуты и Идлиба, то мы очень озабочены тем, что там происходит», — сказал Лавров на встрече с делегацией сирийской комиссии по переговорам (СКП).

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, российская сторона неоднократно указывала на то, что из Восточной Гуты «продолжаются обстрелы Дамаска, включая обстрелы территории российского посольства».

Ранее Лавров заявил, что создание четырех зон деэскалации позволило снизить насилие в Сирийской республике.

Напомним, боевики обстреляли исторический квартал Дамаска. В результате атаки погибли пять человек, более восьми были ранены.