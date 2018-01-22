СКП надеется на ведущую роль России на переговорах по Сирии в Вене

Москва, 22 января. Глава Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Наср Харири планирует принять участие в мирных переговорах по Сирии, которые пройдут в Вене 25-26 января. Об этом дипломат заявил на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Сирийский оппозиционер рассчитывает на то, что предстоящие переговоры позволят запустить реальный политический диалог, направленный на урегулирование регионального конфликта. Кроме того, он надеется на ведущую роль Москвы в процессе.

«Мы рассчитываем, что эти переговоры пройдут в атмосфере, позволяющей реально начать переговорный процесс… Надеемся, что здесь России будет отведена одна из главных ролей», — подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет пункта о встрече с участниками Конгресса нацдиалога Сирии.