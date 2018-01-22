Лавров: РФ поддерживает усилия Саудовской Аравии по объединению оппозиции Сирии
19:02 22 Января 2018
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Москва, 22 января. Российская сторона поддерживает усилия Саудовской Аравии, которые направлены на объединение сирийской оппозиции. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, который встретился с членами делегации сирийской комиссии по переговорам (СКП).
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Автор: Алексей Громов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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