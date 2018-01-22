Лавров: РФ поддерживает усилия Саудовской Аравии по объединению оппозиции Сирии

Москва, 22 января. Российская сторона поддерживает усилия Саудовской Аравии, которые направлены на объединение сирийской оппозиции. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, который встретился с членами делегации сирийской комиссии по переговорам (СКП).