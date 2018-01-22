Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым

Москва, 22 января. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с ранее задержанным во Франции сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Керимов находился в России с разрешения Парижа. Он заявил, что считает себя невиновным и уверен, что сможет это доказать, поэтому не собирается скрываться и намерен вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что Керимов получил право совершить краткую поездку в Россию. Сенатор был задержан в ноябре прошлого года в аэропорту Ниццы. Прокуратура Франции предъявила ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Керимов защищает свои интересы самостоятельно, однако Москва окажет ему содействие.