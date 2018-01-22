Лавров: Создание четырех зон деэскалации позволило снизить насилие в Сирии

Москва, 22 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что создание четырех зон деэскалации позволило снизить насилие в Сирийской республике. Об этом он сообщил на переговорах с делегацией сирийской комиссии по переговорам (СКП).

«Согласованные в рамках астанинского процесса договоренности о создании четырех зон деэскалации… позволили существенно снизить уровень насилия», — подчеркнул он.

Лавров указал на то, что по сравнению с прошедшим годом ситуация намного улучшилась.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что попытки подвергать сомнению усилия России по урегулированию кризиса в Сирии контрпродуктивны.

Напомним, как заявлял президент России Владимир Путин, создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны и возвращения беженцев на родину.