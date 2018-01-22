Донбасс сегодня: мирный житель ДНР погиб в результате обстрела автобуса, «сафари» украинских СМИ

Донбасс, 22 января. ВСУ расстреляли автобус под Донецком, погиб гражданский. На фоне относительного затишья украинская армия продолжает обстрелы ДНР с юга. Новые стандарты журналистики в украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горячими точками последних суток в Донбассе стали донецкое и горловское направление ДНР и юго-западные границы Луганской народной республики. По позициям военнослужащих республиканских сил киевские силовики били из 120-мм минометов, гранатометов и пушек боевых машин пехоты. Режим прекращения огня нарушался украинской стороной восемь раз, обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов.

ВСУ заходят с Мариуполя

В распоряжении разведки дончан оказались сведения о переброске на южное направление к границам республики бригадных артиллерийских групп из состава 56 мотопехотной бригады киевских силовиков. В Донецке отметили, что располагают сведениями о причастности указанных подразделений к совершению военных преступлений против мирных жителей ДНР. В связи с этим военные республики ожидают артобстрелы в ближайшие дни, так как командный состав бригады остался неизменен.

Мирный житель погиб в ДНР

В воскресенье днем на контрольном пункте пропуска Еленовка при въезде в Донецкую народную республику с территории Украины был обстрелян пассажирский автобус. По результатам предварительного разбирательства установлено, что огонь из стрелкового оружия открыли военнослужащие 93 механизированной бригады украинской армии с позиций в районе Докучаевска. В результате обстрела транспорта погиб один гражданский, второй тяжело ранен.

Очередные небоевые потери ВСУ

Боец инженерно-саперного взвода 10 горно-штурмовой бригады ВС Украины погиб, его сослуживец получил ранения в результате подрыва мины при ее установке вдоль границы с ЛНР. Информацию предоставили в оборонном ведомстве республики. Сообщается, что инцидент произошел в районе подконтрольной украинским силовикам Новозвановки.

«Сафари-тур» в Донбасс

Украинские СМИ избрали новый, более изощренный метод доказывания пресловутого «российского присутствия». На этот раз потери сил так называемой АТО списывают на действия «профессиональных российских снайперов», которые якобы приезжают «поохотиться».

Отдельного внимания в новой подаче заслуживает источник информации. Им стал неназванный снайпер, личность которого не раскрывается по «соображениям его безопасности». Хотя в ноябре прошлого года те же украинские СМИ активно тиражировали видео, снятое женщиной-снайпером батальона «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) и не заморачивались вопросами безопасности при публикации персональных данных.

Сетевые издания пытаются убедить свою аудиторию в том, чего нет, еще и со ссылкой на источник, который не назовут.

1 Организация запрещена на территории РФ.