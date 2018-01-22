Москва призвала освободить урегулирование в Сирии от неконструктивного влияния

Москва, 22 января. Процесс урегулирования конфликта в Сирии должен проходить без неконструктивного влияния внешних игроков. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что освобождение мирного процесса в Женеве от внешнего деструктивного влияния отвечает в первую очередь интересам самих сирийцев. Кроме того, это позволит продвинуть переговоры по урегулированию вооруженного конфликта.



Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где заявил о завершении военной операции и выводе основных сил. Он отметил, что российские военные выполнили основные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. По словам Путина, благодаря операции ВКС РФ удалось сохранить Сирию от распада, а также выдворить боевиков с территории арабской республики.

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