Лавров призвал подавить отдельные очаги терроризма в Сирии

Москва, 22 января. Боевики из запрещенного в РФ «Исламского государства»1 не смогли создать в Сирии и Ираке так называемый халифат, однако необходимо подавить отдельные очаги терроризма в регионе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Халифат как цель ИГИЛ1 не состоялся, тем не менее, сохраняются задачи подавления отдельных террористических очагов», — призвал российский дипломат.

По словам Лаврова, победа над террористами стала возможна благодаря межсирийским переговорам в Астане и договоренностям между Россией США, и Иорданией, посвященным созданию южной зоны деэскалации.

«Мы рассчитываем, что продвижение межсирийского диалога, начало устойчивого переговорного процесса о будущем Сирии позволит объединить усилия всех сирийцев в окончательном искоренении террористической угрозы на территории этой страны», — резюмировал он.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.