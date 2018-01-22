Лавров призвал подавить отдельные очаги терроризма в Сирии
Москва, 22 января. Боевики из запрещенного в РФ «Исламского государства»1 не смогли создать в Сирии и Ираке так называемый халифат, однако необходимо подавить отдельные очаги терроризма в регионе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Халифат как цель ИГИЛ1 не состоялся, тем не менее, сохраняются задачи подавления отдельных террористических очагов», — призвал российский дипломат.
По словам Лаврова, победа над террористами стала возможна благодаря межсирийским переговорам в Астане и договоренностям между Россией США, и Иорданией, посвященным созданию южной зоны деэскалации.
«Мы рассчитываем, что продвижение межсирийского диалога, начало устойчивого переговорного процесса о будущем Сирии позволит объединить усилия всех сирийцев в окончательном искоренении террористической угрозы на территории этой страны», — резюмировал он.
Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.