РФ старалась представить все стороны в списке участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — Лавров
18:54 22 Января 2018
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Москва, 22 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия старалась сформировать список участников конгресса нацдиалога Сирии так, чтобы были представлены все сирийские стороны. Эта цель достигнута, подчеркнул он.
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Автор: Алексей Громов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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