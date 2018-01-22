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Украина
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Новости Сирии
РФ старалась представить все стороны в списке участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — Лавров
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    РФ старалась представить все стороны в списке участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — Лавров

    18:54  22 Января 2018
    161

    РФ старалась представить все стороны в списке участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — Лавров

    Москва, 22 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия старалась сформировать список участников конгресса нацдиалога Сирии так, чтобы были представлены все сирийские стороны. Эта цель достигнута, подчеркнул он.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лавров
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