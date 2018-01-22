Москва, 22 января. Москва рассчитывает, что все силы, влияющие на оппозицию Сирии, помогут в продвижении процесса политического урегулирования кризиса в САР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Созывая конгресс сирийского национального диалога в Сочи, который состоится 29-30 января в нашей южной столице, мы рассчитываем, что все, кто имеет какое-то влияние на различные группы оппозиции, помогут обеспечить по-настоящему инклюзивный характер межсирийского диалога», — сказал Лавров.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.