18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Реконструкцию вокзала Пермь-II планируют провести к 300-летию города
Категория
Сирия: САА зачищает территорию провинции Алеппо на пути к авиабазе «Абу-Духур»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА зачищает территорию провинции Алеппо на пути к авиабазе «Абу-Духур»

    16:00  23 Января 2018
    211

    Сирия: САА зачищает территорию провинции Алеппо на пути к авиабазе «Абу-Духур»

    Алеппо, 22 января. Военнослужащие САА проводят зачистку юго-восточных территорий провинции Алеппо, ведущих к авиабазе «Абу-Духур», передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Военные установили контроль над несколькими высотами и населенными пунктами на юго-востоке Алеппо. На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как правительственные войска ведут зачистку территорий. В провинции патрулирует военная техника, военные атакуют последние укрепления боевиков в этой местности.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что совместно с отрядами «Хезболлы» элитное спецподразделение САА «Силы Тигра» восстановило контроль над военным аэродромом «Абу-Духур» в провинции Идлиб. Зачищающие территорию в провинции Алеппо военные двигались навстречу с подразделениями «Сил Тигра».

    Сирия: САА зачищает территорию провинции Алеппо на пути к авиабазе «Абу-Духур»

    На данный момент отряды САА также вернули контроль над районами Идлиба, которые долгое время находились под оккупацией вооруженных группировок. Так, сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ освободили от исламистов город Абу-Духур, в окрестностях которого находится одноименная авиабаза. По последним данным, правительственные войска находятся в 40 км от осажденных террористами населенных пунктов Кафрайя и Аль-Фуа.

    Сирия: САА зачищает территорию провинции Алеппо на пути к авиабазе «Абу-Духур»

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #саа #хезболла #идлиб #силы тигра #абу-духур
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Нелюбовь» Звягинцева получила номинацию на «Оскар»

      17:00 23 Января 2018 1435
      Читать
      16:07
      Сегодня

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»
      14:37
      Сегодня

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin
      13:45
      Сегодня

      Человек с ружьем: от простого охотника и до президента
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 1607

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      3874

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19607

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38749

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4437
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07   23 Января 2018
      1607
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      102
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      2173
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      316