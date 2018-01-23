Сирия: САА зачищает территорию провинции Алеппо на пути к авиабазе «Абу-Духур»

Алеппо, 22 января. Военнослужащие САА проводят зачистку юго-восточных территорий провинции Алеппо, ведущих к авиабазе «Абу-Духур», передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Военные установили контроль над несколькими высотами и населенными пунктами на юго-востоке Алеппо. На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как правительственные войска ведут зачистку территорий. В провинции патрулирует военная техника, военные атакуют последние укрепления боевиков в этой местности.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что совместно с отрядами «Хезболлы» элитное спецподразделение САА «Силы Тигра» восстановило контроль над военным аэродромом «Абу-Духур» в провинции Идлиб. Зачищающие территорию в провинции Алеппо военные двигались навстречу с подразделениями «Сил Тигра».

На данный момент отряды САА также вернули контроль над районами Идлиба, которые долгое время находились под оккупацией вооруженных группировок. Так, сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ освободили от исламистов город Абу-Духур, в окрестностях которого находится одноименная авиабаза. По последним данным, правительственные войска находятся в 40 км от осажденных террористами населенных пунктов Кафрайя и Аль-Фуа.