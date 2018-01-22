Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 22 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главная цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи — обеспечение функционирования женевского процесса.

«Главная цель сочинского конгресса — обеспечить максимально эффективное функционирование женевского процесса под эгидой ООН с тем, чтобы диалог между всеми сирийцами принес результат, который так ждут все группы сирийского населения», — заявил Лавров в ходе встречи с главой делегации сирийской комиссии по переговорам Насером аль-Харири.

Он также отметил, что российская сторона старалась сформировать список так, чтобы на конгрессе собрались все представители сирийского общества.

Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи с 29 по 30 января.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с Совбезом подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии.