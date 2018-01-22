Москва, 22 января. Попытки подвергать сомнению усилия России по урегулированию кризиса в Сирии контрпродуктивны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних игроков подвергать сомнению искренность тех усилий, которые мы предпринимаем», — заявил министр на встрече с делегацией Сирийской комиссия по переговорам (СКП).

Он добавил, что представители СКП осознают необходимость необходимость освободить выполнение резолюций Совбеза ООН от «внешних геополитических соображений».

Напомним, в Сочи ведется подготовка к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет 29–30 января. В минувшую пятницу ее обсуждал на встрече с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин.