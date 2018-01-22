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Украина
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Новости Сирии
Попытки подвергать сомнению усилия РФ по урегулированию в Сирии контрпродуктивны — Лавров
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    Попытки подвергать сомнению усилия РФ по урегулированию в Сирии контрпродуктивны — Лавров

    18:58  22 Января 2018  /обновлено: 19:45  22 Января 2018
    287

    Попытки подвергать сомнению усилия РФ по урегулированию кризиса в Сирии контрпродуктивны — Лавров

    Москва, 22 января. Попытки подвергать сомнению усилия России по урегулированию кризиса в Сирии контрпродуктивны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Мы считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних игроков подвергать сомнению искренность тех усилий, которые мы предпринимаем», — заявил министр на встрече с делегацией Сирийской комиссия по переговорам (СКП).

    Он добавил, что представители СКП осознают необходимость необходимость освободить выполнение резолюций Совбеза ООН от «внешних геополитических соображений».

    Напомним, в Сочи ведется подготовка к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет 29–30 января. В минувшую пятницу ее обсуждал на встрече с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #лавров #конгресс #нацдиалог
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