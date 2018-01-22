Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии

Москва, 22 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что конституционная реформа и выборы в Сирии возможны, если все стороны будут действовать в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

«Уверен, что в интересах сирийского народа договориться о начале такого процесса в Женеве на основе резолюции 2254», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как заявил ранее Лавров, российские власти надеются, что продвижение межсирийского диалога позволит объединить усилия сирийцев в борьбе против террористов.

Напомним, в понедельник, 22 января замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом подготовку к проведению в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

19 октября 2017 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. В конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.