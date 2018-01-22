Лавров надеется, что межсирийский диалог позволит объединить усилия САР против террористов

Москва, 22 января. Российские власти надеются, что продвижение межсирийского диалога позволит объединить усилия сирийцев в борьбе против террористов. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы рассчитываем, что продвижение межсирийского диалога, начало устойчивого переговорного процесса о будущем Сирии позволит объединить усилия всех сирийцев в окончательном искоренении террористической угрозы на территории этой страны», — отметил он.

По словам министра, уровень террористической угрозы в Сирии снизился во многом благодаря договоренностям между Россией, США и Иорданией по южной зоне деэскалации. В настоящее время стоит цель подавления отдельных террористических очагов. Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе с территории арабской республики большую часть вооруженной группировки ВС РФ в связи в выполнением основных задач.

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