Президентские выборы 2018: костромской депутат Михайлов собрал 18 тысяч подписей

Москва, 22 января. В поддержку депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова, который планирует принять участие в президентских выборах в России в марте 2018 года, было собрано около 18 тысяч подписей. Об этом журналистам сообщили представители избирательного штаба политика.

Михайлов планирует побороться за высокий пост в качестве самовыдвиженца, поэтому ему необходимо собрать до 31 января не менее 300 тысяч подписей.

«На утро сегодняшнего дня собрано 18 тысяч подписей… Сейчас у нас работает 14 регионов», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, который намерен принять участие в выборах-2018, было собрано более 1,6 миллиона подписей. Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 154 человека из второй части списка доверенных лиц кандидата.