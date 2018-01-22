Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

Киев, 22 января. Украинские власти на конец 2017 года денонсировали 35 соглашений с Россией. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в ближайшее время Киев намерен отменить еще восемь соглашений.

«Мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Будем последовательно продолжать эту работу», — отметил он.

Напомним, что ранее Украина денонсировала соглашения о поставках вооружений и военной техники, а также остановила действие ряда соглашений, касающихся сотрудничества в оборонной и производственной сферах. Любое техническое взаимодействие с российскими предприятиями также запрещено. В частности, украинскому предприятию в Николаеве запретили поставку турбин для российских кораблей. Тогда власти РФ распорядились создать аналогичное производство в Рыбинске, в результате чего нужда в украинских комплектующих отпала.