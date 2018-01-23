Сирия принимает помощь России: корреспондент ФАН присоединился к гуммиссии РФ в одной из школ Хомса

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную миссию в городе Хомс. Наши офицеры вручили подарки местным школьникам. Данное мероприятие в одном из учебных учреждений в районе Аль-Захра на востоке административного центра провинции освещала съемочная группа Первого канала и спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

В качестве подарков дети, проживавшие в наиболее пострадавших в ходе войны кварталах, получили школьные ранцы и канцелярские принадлежности. До этого многие школьники были вынуждены обходиться без них. Наш репортер запечатлел, как военнослужащие РФ вручали ученикам подарки, собранные при помощи российских школьников.

Один из офицеров нашего Центра по примирению рассказал корреспонденту ФАН, что гуманитарная акция приурочена к новогодним праздникам. Он также выразил надежду на то, что эти подарки вызовут улыбки у детей и станут новым знамением установления мирной жизни в арабской республике.

Район Аз-Захра, расположенный вблизи центральной части Хомса, где в период активной фазы вооруженного конфликта размещались отряды боевиков-исламистов, серьезно пострадал в период оккупации. Еще почти в самом начале сирийского кризиса — весной 2012-го года — он подвергся массированным обстрелам исламистов из гранатометов и ракетных установок, несколько снарядов взорвались на главной площади района. Тогда пострадали около 30 гражданских лиц.

В настоящее время город полностью контролируется официальным Дамаском. Хомс — один из наиболее пострадавших в результате действий террористов городов в Сирии. Исторические кварталы и западная окраина, в том числе освобожденный последним район Аль-Ваер, понесли огромный ущерб. В настоящее время Хомс стремительными темпами восстанавливается, и в этом, в частности, принимают активное участие российские компании. Подробнее о процессе возрождения города членам съемочной команды ФАН ранее рассказали местные жители.