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Новости Сирии
Сирия принимает помощь России: корреспондент ФАН присоединился к гуммиссии РФ в одной из школ Хомса
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    Сирия принимает помощь России: корреспондент ФАН присоединился к гуммиссии РФ в одной из школ Хомса

    8:00  23 Января 2018
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    Представители РФ провели гуммиссию в школах Хомса

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели гуманитарную миссию в городе Хомс. Наши офицеры вручили подарки местным школьникам. Данное мероприятие в одном из учебных учреждений в районе Аль-Захра на востоке административного центра провинции освещала съемочная группа Первого канала и спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

    В качестве подарков дети, проживавшие в наиболее пострадавших в ходе войны кварталах, получили школьные ранцы и канцелярские принадлежности. До этого многие школьники были вынуждены обходиться без них. Наш репортер запечатлел, как военнослужащие РФ вручали ученикам подарки, собранные при помощи российских школьников.

    Представители РФ провели гуммиссию в школах Хомса

    Один из офицеров нашего Центра по примирению рассказал корреспонденту ФАН, что гуманитарная акция приурочена к новогодним праздникам. Он также выразил надежду на то, что эти подарки вызовут улыбки у детей и станут новым знамением установления мирной жизни в арабской республике.

    Район Аз-Захра, расположенный вблизи центральной части Хомса, где в период активной фазы вооруженного конфликта размещались отряды боевиков-исламистов, серьезно пострадал в период оккупации. Еще почти в самом начале сирийского кризиса — весной 2012-го года — он подвергся массированным обстрелам исламистов из гранатометов и ракетных установок, несколько снарядов взорвались на главной площади района. Тогда пострадали около 30 гражданских лиц.

    Представители РФ провели гуммиссию в школах Хомса

    В настоящее время город полностью контролируется официальным Дамаском. Хомс — один из наиболее пострадавших в результате действий террористов городов в Сирии. Исторические кварталы и западная окраина, в том числе освобожденный последним район Аль-Ваер, понесли огромный ущерб. В настоящее время Хомс стремительными темпами восстанавливается, и в этом, в частности, принимают активное участие российские компании. Подробнее о процессе возрождения города членам съемочной команды ФАН ранее рассказали местные жители.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #хомс #аль-ваер #центр по примирению враждующих сторон #аль-захра
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