Могерини: Евросоюз обеспокоен операцией Турции против курдов в сирийском Африне

Брюссель, 22 января. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз обеспокоен операцией Турции против курдов на севере Сирии. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Я чрезвычайно обеспокоена», — сказала Могерини, комментируя операцию Турцию против курдов в Сирии.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции против курдов на северо-западе Сирии. За первые сутки операции авиация Турции нанесла более сотни ударов по позициям курдов в районе сирийского Африна. Накануне к боевым действиям подключились и пехотные войска Турции.

Военная операция Турции стала ответом на действия международной коалиции во главе с США, которые ранее заявили о создании в Сирии «силы безопасности границы», которые будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.