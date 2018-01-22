Выборы-2018: в списке доверенных лиц Путина оказались 413 человек

Москва, 22 января. К настоящему времени Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 413 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, среди которых известные российские актеры, музыканты, деятели культуры и спортсмены.

Как отметил на заседании член ЦИК России Александр Клюкин, после принятия настоящего постановления количество доверенных лиц кандидата Путина составляет 413 человек.

22 января Центризбирком принял решение о регистрации 154 доверенных лиц Путина, среди них модельер Валентин Юдашкин, тренер Татьяна Тарасова, музыкант Николай Расторгуев, политолог Наталья Нарочницкая, фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, артист Сергей Мазаев, правозащитница Ольга Костина, певица Ольга Кормухина, артист Александр Калягин, спортсменка Елена Исинбаева, глава Мариинского театра Валерий Гергиев, певец Олег Газманов, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, актеры Василий Лановой и Михаил Боярский, театральный деятель Эдуард Бояков, режиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков.

Владимир Путин. Биография.

