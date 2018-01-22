18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский ученый пытался вывести в Иран данные о фрегате «Гетман Сагайдачный»
Общество
Выборы-2018: в списке доверенных лиц Путина оказались 413 человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: в списке доверенных лиц Путина оказались 413 человек

    18:57  22 Января 2018
    284

    Выборы-2018: в списке доверенных лиц Путина оказались 413 человек

    Москва, 22 января. К настоящему времени Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 413 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, среди которых известные российские актеры, музыканты, деятели культуры и спортсмены.

    Как отметил на заседании член ЦИК России Александр Клюкин, после принятия настоящего постановления количество доверенных лиц кандидата Путина составляет 413 человек.

    22 января Центризбирком принял решение о регистрации 154 доверенных лиц Путина, среди них модельер Валентин Юдашкин, тренер Татьяна Тарасова, музыкант Николай Расторгуев, политолог Наталья Нарочницкая, фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, артист Сергей Мазаев, правозащитница Ольга Костина, певица Ольга Кормухина, артист Александр Калягин, спортсменка Елена Исинбаева, глава Мариинского театра Валерий Гергиев, певец Олег Газманов, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, актеры Василий Лановой и Михаил Боярский, театральный деятель Эдуард Бояков, режиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков.

    Владимир Путин. Биография.
     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #цик #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

      20:53 22 Января 2018 42
      Читать
      18:52
      Сегодня

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Сегодня

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко
      17:30
      Сегодня

      Президент Аргентины прибыл в Россию
      14:56
      Сегодня

      ПАСЕ выбрала нового председателя
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2643

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      17963

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38387

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4209

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      37931
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      175
      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      18:48   22 Января 2018
      232
      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      18:24   22 Января 2018
      684
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      3793