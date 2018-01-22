Харатьян объяснил, почему нужно идти на выборы президента России

Москва, 22 января. Российский актер Дмитрий Харатьян рассказал, почему он пойдет на выборы президента России. По словам народного артиста, каждый избиратель определяет развитие или упадок страны.

В интервью Nation News Харатьян заявил, что люди, которые не ходят на выборы, придерживаются пассивной гражданской позиции.

«Я не агитатор и не пропагандист, но считаю, каждый человек, пойдя на выборы, таким образом определяет развитие или упадок своей страны. Есть демократические процедуры, и если выборы существуют, значит, они кому-то нужны, если перефразировать Маяковского. Не ходить совсем на выборы — это значит придерживаться пассивной гражданской позиции», — подчеркнул известный актер.

Он также призвал россиян пойти на выборы и проголосовать за кандидата, программа которого ближе.

По словам Харатьяна, действующий президент страны Владимир Путин обходит своих конкурентов на выборах по количеству очков. Дмитрий считает, что все кандидаты, заявившие о своем участии в выборах, не могут составить конкуренцию лидеру нашей страны. Тем 80% граждан РФ, которые заявили о поддержке Путина, необходимо пойти на выборы и высказать свою позицию, считает актер.

Напомним, что выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года.