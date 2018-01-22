Киев отклонил предложение Москвы о возвращении украинской техники из Крыма

Киев, 22 января. Украинская сторона не планирует забирать свою военную технику, которая находится на территории Крымского полуострова. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам дипломата, Киев не получал официального обращения от Москвы. Кроме того, у сторон нет никакого диалога по вопросам, которые посвящены статусу Крыма.

«Мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», — подчеркнул он.

Климкин также заявил о том, что инициатива российской стороны якобы является «трюком».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность передать Украине десятки военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в Крыму. Глава государства также предложил пригласить украинских специалистов для утилизации боеприпасов.