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Американские СМИ отреагировали на купание Путина с невозмутимым лицом в ледяном озере
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    Американские СМИ отреагировали на купание Путина с невозмутимым лицом в ледяном озере

    21:20  22 Января 2018
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    Искупавшийся в ледяном озере с невозмутимым лицом Путин восхитил американские СМИ

    Американские СМИ отреагировали на купание с невозмутимым лицом российского президента Владимира Путина в ледяной воде озера Селигер. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Bare-Chested Vladimir Putin Dives into Ice Water to Mark Orthodox Epiphany» («Владимир Путин окунулся в ледяную воду по случаю Православного Богоявления»), опубликованной изданием Breitbart News.

    Президент России Владимир Путин присоединился к миллионам православных христиан в праздновании Крещения Господня, нырнув в ледяное озеро. Обряд, при котором присутствовали некоторые выдающиеся деятели православной церкви, проходил в водах озера Селигер, примерно в 350 километрах к северо-западу от Москвы.

    На государственном телевидении были показаны кадры, на которых Путин в тулупе и валенках под пение монахов приближается к озеру. Затем, раздевшись до плавок, 65-летний президент входит в озеро и окунается в воду, после чего выходит на берег. Сообщается, что температура воздуха на тот момент составляла минус 6 градусов.

    На вопрос, не слишком ли холодной была вода, Путин ответил: «Нет, отличная!»

    Это был первый раз, когда Путин публично участвовал в этом обряде, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заявил, что президент «ежегодно это делает уже на протяжении многих лет».

    Искупавшийся в ледяном озере с невозмутимым лицом Путин восхитил американские СМИ

    На праздник Богоявления миллионы прихожан Русской Православной Церкви совершают обряд омовения в реках и озерах, чтобы отпраздновать крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что вода в это время чистая и исцеляет душевные раны.

    В некоторых регионах России, например, в сибирском городе Норильске, где температура опускается до минус 68, власти запретили погружения «во избежание обморожения и чрезвычайных ситуаций».

    Государственное информационное агентство ТАСС пишет, что церковь благосклонна к этой традиции, но только «если человек к погружениям в прорубь относится с благоговением, и ему это позволяет здоровье».

    Такая поддержка православной церкви российским президентом представляет собой сдвиг в общей политической идеологии России, учитывая, что сам Владимир Путин вырос при коммунистическом режиме, когда регулярно подавлялась свобода религии.

    Православная церковь насчитывает около 150 миллионов последователей по всему миру, что делает ее одной из крупнейших церквей в мире.

    Искупавшийся в ледяном озере с невозмутимым лицом Путин восхитил американские СМИ

    Крещенские купания — не первый раз, когда Путин показал свой торс или продемонстрировал свои физические способности. Мир уже видел его фотографии топлесс верхом на лошади, а в прошлом году он был запечатлен без рубашки на рыбалке в горном озере Сибири.

    Известно, что Владимир Путин также занимается другими видами спорта, в том числе дельтапланеризмом и дзюдо, и даже принимал участие в хоккейном матче в преддверии Зимних Олимпийских игр 2014 года.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия
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