ВС Турции заняли стратегическую высоту в Африне

Анкара, 22 января. Военнослужащие турецкой армии взяли под свой контроль стратегическую высоту Бурсея в сирийском кантоне Африн. Об этом сообщают в понедельник СМИ Турции.

Отмечается, что бойцы турецкой армии выбили с высоты представителей курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Во время сражения за высоту десять курдских бойцов были захвачены в плен.

Ранее с гор Бурсея курдские силовики вели огонь по турецкому городу Килису.

Напомним, Анкара начала масштабную военную операцию против курдов в сирийском Африне 20 января. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, крайняя мера, на которую решилась Анкара, связана с политикой Вашингтона. США ранее объявили о том, что намереваются создать на территории Сирии специальное подразделение, в которое войдут представители курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

Кроме того, в Турции неоднократно заявляли о том, что США поставляют курдам оружие, которое в результате оказывается в руках радикалов.

Отметим, ранее стало известно, что в результате обстрелов Африна погибли по меньшей мере 18 человек, несколько десятков получили ранения — среди них есть женщины и дети.