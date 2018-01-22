Сирийские курды обвинили Турцию в обстреле городов за пределами Африна

Москва, 22 января. Вооруженные силы Турции обстреляли два города, находящиеся за пределами кантона Африн — Дерик и Серекание. Об этом в понедельник заявил представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.

«Артиллерийскому обстрелу подверглись два города на границе с Турцией — Дерик и Серекание. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет», — отметил Осман.

Напомним, что ранее турецкое командование объявило о военной операции на севере Сирии «Оливковая ветвь», целью которой стали сирийские курды в Африне, которых Анкара относит к террористам.

Операция была инициирована вскоре после того, как США объявили о намерении создать на сирийско-турецкой границе «силы безопасности». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия Соединенных Штатов провокацией. НАТО, в свою очередь, назвало турецкую операцию самообороной, однако призвало Анкару соблюдать сдержанность.