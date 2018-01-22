Богданов обсудил с послом Сирии подготовку к проведению Конгресса нацдиалога

Москва, 22 января. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом подготовку к проведению в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно приведенной информации, Богданов и Хаддад обсудили ситуацию в Арабской республике, был сделан акцент на комплекс вопросов политического урегулирования сирийского кризиса. Ходу подготовки к проведению в Сочи Конгресса нацдиалога было уделено особое внимание, отметили в МИД РФ.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду на участие сирийской оппозиции в Конгрессе нацдиалога Сирии.

Стоит отметить, что именно президент России Владимир Владимирович Путин стал инициатором проведения Конгресса. Его идею также поддержали власти Турции и Ирана. Мероприятие пройдет в Сочи 29-30 января.