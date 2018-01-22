Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко

Тбилиси, 22 января. Власти Грузии не готовы присоединиться к санкциям против России по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил депутат от парламентского большинства Грузии Мамука Мдиналадзе.

«Украина – наш близкий друг и стратегический партнер, наша страна всегда ее поддерживала, и в данном случае это также станет основной линией в нашем решении. Будет рассуждение о деталях этой темы, но на данный момент невозможно дать на этот вопрос общий ответ, так как в нем много нюансов», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, 19 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкционный механизм ЕС против России можно «усовершенствовать» благодаря участию Грузии. Порошенко предложил грузинской стороне присоединиться к «работе по совершенствованию ограничительных мер», которые были введены Евросоюзом в отношении России.