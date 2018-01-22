Шойгу прибыл во Вьетнам для переговоров с руководством страны

Ханой, 22 января. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Во вторник, 23 января, он проведет переговоры с главой национальной обороны страны Нго Суан Литем по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества.

Ожидается также, что Шойгу проведет встречу с президентом Вьетнама Чай Дай Куангом и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщила пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская.

Отметим, что глава Минобороны прибыл во Вьетнам из Лаоса, где был с официальным визитом.

Напомним, что осенью 2017 года президент России Владимир Путин прибыл на саммит АТЭС, проходящий во Вьетнаме, по приглашению главы республики Чай Дай Куанга.