Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 22 января.

Механосборочный цех №6 завода имени Лихачева может возродить производство одного из легендарных микроавтобусов советского периода. ЗИЛ может возродить производство легендарного микроавтобуса «Юность».

Если Украина развяжет войну против России, ее вооруженные силы будут уничтожены в течение недели. Военный эксперт рассказал, чем Россия может ответить на украинскую агрессию.

Украинский боксер Александр Усик в ходе пресс-конференции резко ответил на вопросы журналистов о принадлежности Крыма. Боксер из Украины Усик резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

Глава комитета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Россия должна отвечать на санкции только в исключительных случаях, руководствуясь принципами взаимности. В Совфеде рассказали, как Россия ответит на санкции США.

Глава правительства Украины Владимир Гройсман объяснил, с чем связано снижение курса гривны относительно основных мировых валют. Гройсман объяснил, почему падает гривна.

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Семейный кодекс России. Автором идеи является сенатор Антон Беляков. Сожительство могут приравнять к официальному браку в России.

Украинские силовики обстреляли автобус с мирными жителями в серой зоне, есть погибшие и раненые, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. «У Порошенко кончается срок»: Захарченко прокомментировал обстрел автобуса с мирными жителями ДНР.

Механосборочный цех №6 завода имени Лихачева может возродить производство одного из легендарных микроавтобусов советского периода. ЗИЛ может возродить производство легендарного микроавтобуса «Юность».