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Политика
Глава СКП примет участие в переговорах по Сирии в Вене
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Оппозицию Сирии интересуют вопросы организации конгресса нацдиалога в Сочи — Косачев
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    Оппозицию Сирии интересуют вопросы организации конгресса нацдиалога в Сочи — Косачев

    17:58  22 Января 2018
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    Оппозицию Сирии интересуют вопросы организации конгресса нацдиалога в Сочи — Косачев

    Москва, 22 января. Делегация сирийской оппозиции изучает вопросы организации конгресса национального диалога САР в Сочи, а также его повестку. Об этом в понедельник рассказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    «У делегации сейчас очень много вопросов по поводу конгресса: кто в нем примет участие, как он будет организован, какая будет повестка конгресса. Надеюсь, они смогут получить ответы на все интересующие их вопросы в МИД», — отметил он.

    По словам сенатора, конгресс сделает более результативными женевские переговоры об урегулировании сирийского кризиса.

    Напомним, что инициатором проведения конгресса нацдиалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Мероприятие пройдет в Сочи 29-30 января. Ожидается, что в рамках конгресса будет поднято множество важных вопросов сирийского урегулирования. В частности — подготовка новой конституции арабской республики.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #оппозиция #сирия #косачев #сочи #конгресс национального диалога
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