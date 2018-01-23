Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

Федеральное агентство новостей публикует сочинения победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».

Проведение Всероссийского конкурса сочинений инициировал 1 сентября 2017 года президент Владимир Путин. Он предложил школьникам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. На его предложение откликнулись почти 2 млн человек, жюри отобрало на конкурс 437 тысяч работ, 100 сочинений были признаны лучшими и вошли в итоговый сборник.

На встрече с победителями конкурса глава государства отметил: его особенно порадовало, что школьники писали именно о своей роли в будущем страны. Владимир Путин выразил надежду на активное участие юных граждан в жизни России. В будущем, подчеркнул президент, эти ребята смогут руководить нашей страной.

Курочкин Иван Сергеевич

Ханты-Мансийский автономный округ, п. Салым

10-й класс, НРМОБУ «Салымская СОШ № 2»

Гордость за свою страну

Науки юношей питают...

М. В. Ломоносов

2037 год. В своем небольшом, но уютном загородном доме, подаренном за выдающиеся достижения в освоении космического пространства, Иван Сергеевич Востоков встречает инопланетного гостя. Посол с недавно открытого астероида прибыл в Россию десять дней назад. Он был направлен сюда своим президентом, после того как российские летчики-космонавты, проводившие исследования на его астероиде, рассказали местным журналистам о жизни в их великой стране. Ни руководство, ни простые граждане государства Юбама не могли поверить, что все услышанное ими — это правда. Тем более что летчики-космонавты утверждали: еще двадцать лет назад русские люди жили точно так же, как сейчас живут граждане Юбамы. Тогда президент Юбамы назначил одного из своих заместителей послом и попросил капитана космического корабля доставить посла в Российскую Федерацию для встречи с тем, кто сумел за двадцать лет сделать свою страну счастливой.

Президент России Владимир Владимирович Путин, радушно встретивший гостя, произвел на посла приятное впечатление. В свои восемьдесят с лишним лет он выглядел не более чем на пятьдесят. На вопрос о том, как ему удается оставаться молодым, Путин засмеялся: «Наука, брат, наука…» Всю глубину этих слов посол понял позже, познакомившись с Россией поближе.

Встреч с президентом было не так много, потому что президент — человек очень занятой. Найти ответы на интересующие его вопросы послу помог Иван Сергеевич Востоков — весьма привлекательный, улыбчивый, открытый, добрый человек тридцати шести лет от роду. Востоков и посол познакомились в Кремле, где они принимали участие в церемонии вручения школьникам наград за особые успехи в изучении астрономии, математики и литературы.

Иван Сергеевич сопровождал посла во всех поездках по России. Они побывали в разных точках великого государства. Перемещение было на удивление быстрым и комфортным. Иван Сергеевич рассказал о некогда существовавшей грустной шутке: «В России только две беды — дураки и дороги». Посол очень удивился: таких удобных трасс, как в Российской Федерации, он никогда и нигде не встречал. Во всех крупных городах — метро, аэробусы, высокоскоростные магистрали… И никаких пробок, никакой загазованности, только экологически чистый транспорт! Люди же ни в коей мере не походили на дураков. Красивые, пышущие здоровьем, радушные, гостеприимные, они казались послу добрыми друзьями, знакомыми с детства. Лица их светились счастьем.

И вот после десятидневного путешествия посла по России Иван Сергеевич усаживает своего гостя в уютное кресло у камина, где они провели уже не один вечер в беседах о прошлом, настоящем и будущем, и начинает свой очередной рассказ:

— В 2016 году я учился в 8-м классе. 12 апреля праздновался юбилей первого полета человека в космос. Тогда я услышал так много интересного о космонавтике, что решил: это то, с чем я хочу связать свою жизнь. Я стал искать в Интернете материал об исследованиях ученых, работающих в этой области, участвовать в конкурсах и проектах, инициатором которых было министерство образования. Не передать словами ту радость, которую я испытал, узнав о введении в школьный курс астрономии! В 2019 году, поступив в университет, я понял, что множество мальчишек загорелось мечтою о космосе именно в 2016 году, в дни празднования юбилея полета Юрия Алексеевича Гагарина. К тому времени в России произошло главное: после того как наше руководство дало понять всему миру, что нельзя не считаться с интересами России, в стране изменилась и внутренняя политика. Я помню речь президента о том, что пришло время поддержать образование, науку, потому что без них нет будущего. Я понимаю, какую трудную работу пришлось проделать. Помню, как возрождалась из пепла литература, как формировала она духовно-нравственный мир людей, как постепенно уходили на второй план меркантильные интересы, как поселялась в душах людей гордость за свою страну. Я помню, как постепенно с нашего рынка исчезали импортные товары, как возрождалась деревня. Вместе с тем росло материальное благополучие людей. Помню, как захотели вновь объединиться с Россией все бывшие республики СССР. Россия превратилась в величайшую державу, которая уважает другие государства. Выяснив, что и на других планетах есть жизнь, мы сделали все, чтобы наше общение с жителями этих планет было мирным, взаимополезным.

Иван Сергеевич замолчал. Некоторое время в комнате была тишина. Вдруг посол воскликнул:

— Я знаю, что превратит и государство Юбама в такое же процветающее, как Россия! Путин сказал мне об этом в первую нашу встречу: «Наука, брат, наука». А ведь еще Ломоносов писал: «Науки юношей питают…» Не удивляйся. Я знаком с вашей литературой. В ней очень много советов об устройстве общества. Комедия Фонвизина «Недоросль», например, помогает понять, что без воспитания нет и образования.

Он помолчал, потом попросил:

— Отправь, пожалуйста, меня домой завтра.

На следующий день посол улетел.

Кучмезова Фатимат Хабибуллаховна

Кабардино-Балкарская Республика, с. Хасанья

9-й класс, МКОУ СОШ № 16 г. о. Нальчик

Урок истории в будущем

Сегодня, 12 мая 2045 года, я, ведущая известного телеканала России, находясь в отпуске на своей малой родине, решила посетить родную школу, которую окончила в 2020 году.

Прошло всего каких-то 25 лет, но школа очень сильно изменилась — как снаружи, так и изнутри. Мне захотелось попасть на урок истории. Зашла в кабинет и приятно удивилась: на стене висит большая сенсорная доска, на каждом ученическом столе — компьютер, в углу кабинета стоит робот. В классе не более 15 учащихся. Сами классы набраны по интересам: одни изучают литературу, другие — математику, третьи — историю. В школе есть бассейн, хороший спортзал с тренажерами, перед школой разбит сад. Профессия учителя считается одной из престижных.

Прозвенел звонок, одиннадцатиклассники быстро расселись по местам, и начался урок. Тема урока: «Россия в 2017—2040 гг.». Учащиеся должны были самостоятельно подготовить материал по индивидуальным заданиям.

Робот выбирает ученика и вызывает к доске. Выходит Марат и объявляет свою тему: «Развитие медицины в период с 2017 по 2040 год».

— Я хочу рассказать о развитии медицины в нашей стране, о том, какой резкий скачок сделала Россия в этой области. Самым главным открытием стало воссоздание человеческих органов из одной клетки. Благодаря этому пациенту не нужно принимать иммуноподавляющие препараты. Это открытие позволило увеличить продолжительность жизни в стране.

Марат закончил рассказывать и посмотрел на учителя. Тот произнес с улыбкой: «Молодец, садись, оценку увидишь в электронном дневнике». Мне это очень понравилось, потому что в мое время дети не любили, когда учитель озвучивал оценку на весь класс.

Фатима выбрала тему «Развитие сельского хозяйства в России»:

— Есть пословица «Нет худа без добра». Действительно, это так. В начале XXI века сельское хозяйство нашей страны находилось не в лучшем состоянии. Но санкции, которые вводились против России, помогли нам поднять эту отрасль до больших высот. Сельское хозяйство стало усиленно развиваться. Наше растениеводство стало более энерговооруженным, стали использоваться передовые технологии, продвинулись на север, используя тепличные хозяйства. Наши ученые вывели высокоурожайные сорта овощей и фруктов, которые хорошо себя зарекомендовали. Теперь мы вовсе отказались от импортного посадочного материала. На данный момент Россия не только себя обеспечивает продуктами сельского хозяйства, но и является одним из крупных экспортеров. Наша экологически чистая продукция пользуется большим спросом во всем мире.

В области животноводства тоже произошли большие изменения. В нашей стране было создано очень много крупных и мелких фермерских хозяйств. В 2025 году мы полностью отказались от импорта пальмового масла, которое раньше добавляли во все молочные продукты. Россия полностью отказалась от пищевых суррогатов, народ стал питаться натуральными продуктами.

Будущий военный — Алим — решил рассказать о развитии оборонного ведомства:

— При минимальной численности военнослужащих наша армия уверенно обеспечивает безопасность страны благодаря робототехнике, беспилотным автоматизированным системам, которые разработаны в 20—30-е годы. В те годы, я могу говорить с уверенностью, Россия подняла военную мощь страны на новый высокий уровень. Восстановлены военные заводы, которые были разрушены в 90-е годы прошлого столетия. Наша страна стала самой сильной военной державой. В этом мы убедились, когда смотрели парад, посвященный 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

О том, что сделано в области экологии, рассказала Аида:

— В начале XXI века в России самой главной считалась проблема экологии. Ученые предупреждали, что этот вопрос стоит остро и требует решения: если все будет так же продолжаться, то стране угрожает экологическая катастрофа. Большим вкладом в защиту природы стало изобретение и использование экологического вида топлива. На всех фабриках и заводах установлены воздушные фильтры, которые очищают воздух от пыли и вредных газов. И благодаря этому мы сейчас дышим чистым воздухом.

О внешней политике России 2017—2040 годов говорил Ахмат:

— Благодаря стремительному росту экономической и военной мощи Россия стала сильной державой, с чьим мнением считаются во всем мире. В эти годы нашей стране удалось разрешить несколько конфликтов в горячих точках мира.

В конце урока учитель дал мне слово. Я сказала:

— В наше время мы и представить себе не могли, что наша страна так быстро сможет преобразиться. Ребята, гордитесь Россией и любите ее. Усердно изучайте историю, читайте отечественную литературу. Будьте патриотами своей страны.

Мысленно повторила стихи Ф. И. Тютчева:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Я осталась очень довольна тем, что увидела на этом уроке.

Лагуткин Юрий Андреевич

Воронежская область, п. Бугаевка

9-й класс, МКОУ «Бугаевская основная

общеобразовательная школа»

Живет село — живет Россия

Привет, Максим!

Я получил твое письмо. Спасибо, что рассказал, как ты с семьей устроился на новом месте в Германии. В следующем письме пришли, пожалуйста, фотографии твоего нового дома. А еще мне хотелось бы увидеть своими глазами Октоберфест, о котором ты так захватывающе рассказывал. Интересно у нас получается: ты не очень давно уехал из России, а уже с такой гордостью говоришь о Германии. Даже обидно!

А для меня одна Отчизна — Россия! Очень хотелось бы уже сейчас заглянуть в будущее и узнать, что ждет ее, скажем, лет через двадцать, когда я стану совсем взрослым. Одно я уже знаю точно в свои пятнадцать: я верю и буду верить в свою страну. Помнишь, сколько раз ее пытались захватить и покорить? Многие покидали и предавали ее, а она живет себе и процветает! Так что, Максим, я верю в ее мировое предназначение и успех.

Нам всего по пятнадцать лет. «Всего» или «уже»? Думал ли ты, в чем наше прошлое и что ждет нас в будущем? Чего добьемся в жизни? Уже сейчас я задумываюсь, придется ли мне решать вопросы, связанные с будущим моей страны.

Повсюду слышу, что Россия нуждается в переменах. Никогда не можешь узнать заранее, что могут принести нам эти перемены. Не дай бог, войну, голод и страдания. Помнишь, как в детстве мы оба мечтали, что семьи у нас будут счастливые и здоровые, работа — хорошо оплачиваемая и жить мы будем в достатке? «А ведь это, Юрок, не только наша с тобой мечта», — говорил ты. Я с тобой согласен: счастливое будущее страны зависит от того, насколько хорошо живется в ней людям.

Знаешь, я очень рад, что Россия движется вперед в образовании, науке, медицине, ее города все больше расширяются. Кстати, ты слышал, что Россия с Китаем в этом году запустили самый качественный и быстрый Интернет? И связь мобильная у нас самая дешевая. А, вот еще! В 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Появится хорошая возможность встретиться, приезжай ко мне в гости.

У нас в Ольховатке этой осенью открылись новые сетевые магазины. Жаль только, что и мясо, и молоко, и овощи в них везутся из города. А я думаю, что мои земляки с большим удовольствием могли бы все это производить на месте. Помнишь, как мы с тобой мечтали отстроить заброшенные фермы и развести в них коров, свиней, птицу? Почему сейчас ты считаешь, что все это слишком банально? Вот чем еще заняться человеку в сельской местности, как не прирасти корнями к земле и хозяйству? Я не думаю, что это стыдно или мелко. Вспомни время, когда у моей бабушки была корова, всем в семье хватало молока, масла, творога и сметаны. Еще и на продажу оставалось. И ели мы экологически чистые продукты. Я уверен, что ты не забыл, насколько вкусными были бабушкины блинчики со свежим молоком или сметаной.

Ты же знаешь, что жители Ольховатки и близлежащих сел в большинстве своем на работу уезжают в Воронеж или Москву. И я боюсь, как бы в скором будущем поселок не погиб. Так кому будет хуже, если мы у себя возродим животноводческое хозяйство, отремонтируем фермы и вернем своим родителям работу? Будут возделываться поля в полном объеме, каждый желающий найдет себе применение, тогда и школы откроются заново, и возродятся села. Я это говорю к тому, что Россия уже вернула себе позицию крупнейшего в мире экспортера сельских продуктов, которую занимала еще в начале XX века. При всем этом у нее только четвертое место в мире по площади обрабатываемых сельхозземель.

Вот и думай, пустая у меня идея помочь своей стране или все-таки стоящая. И пусть мой вклад в будущее России будет именно таким, хотя ты и считаешь его незначительным, но я верю, что мое счастливое будущее — это счастливое будущее Родины.

И наконец, Максим, я верю, что ты вернешься домой и мы с тобой отлично сработаемся. Пиши, что ты думаешь по этому поводу, мне очень интересно твое мнение.

Пока.

Юра

Левина Дарья Дмитриевна

Краснодарский край, г. Краснодар

11-й класс, НОП СОШ «Новатор»

Я верю в тебя, Россия!

10.10.2017

Сегодня на уроке литературы мы много говорили о России, ее прошлом и будущем, о патриотизме…

Россия, милая Россия! Какой ты будешь через несколько лет? Мне бы очень хотелось, чтобы ты процветала и развивалась. Сколько раз тебя «пытали» и мечтали завоевать? Как сегодня испытывают тебя на прочность! И снова нужно выстоять, снова нужно принять вызов! Сегодня на уроке литературы мы заговорили о патриотизме. Я никогда не задумывалась над тем, патриот ли я своей страны, до 2014 года, когда Россия была хозяйкой Зимних Олимпийских игр. Люблю ли я Родину? Да, люблю! Патриот ли я? Да, патриот! Как же произошло в моей душе это открытие?

А началось с того, что папа сообщил: «Билеты куплены, мы едем на Олимпиаду в Сочи!» Ура!

07.02.2014

Мы с замиранием сердца сидим на стадионе «Фишт» и ждем открытия Зимних Олимпийских игр. Зрелище было потрясающим. Волшебство! Другим словом это не назовешь! Я сидела и плакала от гордости. Вот она, моя Россия! Ее прошлое, настоящее и будущее. Я растворилась в этих ярких образах: побывала на судостроительных верфях Петербурга, пронеслась на птице-тройке по необъятным просторам России, с замиранием сердца увидела юную Наташу Ростову на ее первом балу… Эмоции зашкаливали…

16.02.2014

На Олимпиаде меня сразу поразило то, что среди болельщиков были французы, американцы, немцы, китайцы, бельгийцы… Но победы наших лыжников, фигуристов, биатлонистов, бобслеистов подарили нам небывалые эмоции. Мы размахивали российским флагом и кричали до хрипоты: «Россия, вперед!» И потом в течение нескольких дней жили в атмосфере осознания того, что мы — великая страна, что таких, как мы, больше нет на всем свете. Меня переполняла гордость за наших спортсменов и болельщиков. А волонтеры своей доброжелательностью и стремлением помочь каждому создавали особую атмосферу дружбы и единения всех национальностей. Я немного говорю по-английски и слышала восхищенные отзывы иностранцев о Сочи, Красной Поляне, о гостеприимстве русских и, конечно, о силе воли и стремлении к победе российских спортсменов. Да, в эти дни все перевернулось в моем сознании: я впервые поняла, что так любить Россию может только истинный патриот!

05.03.2014

Закончилась Олимпиада, но все находились под впечатлением от нее. Мы стали абсолютными победителями! Россия, я горжусь тобой!

07.03.2014

В последнее время я не совсем понимаю, что происходит в мире! Еще совсем недавно мы были как одна семья! Впервые я услышала слово «майдан», увидела агрессивно настроенных людей на улицах Киева. Папа сказал, что на Украине началась «оранжевая революция». Что будет дальше?

20.03.2014

Ура! Каникулы! Мы едем в Крым!

21.03.2014

Севастополь — «гордость русских моряков». Российский триколор на балконах домов, на передних стеклах автобусов и маршруток, отголоски недавних событий на щитах и плакатах: «Фашизм не пройдет!», «Мы защищаем свободу и русский язык!», «Россия и Крым навеки вместе!». До глубины души меня поразило то, что каждая улица, каждый монумент, каждый камень хранит здесь память о героической русской истории, о легендарных полководцах.

08.01.2017

Вновь возвращаюсь к дневниковым записям. Сколько событий произошло за это время… Мне кажется, я повзрослела, по-новому смотрю на мир, многое поняла. События на Украине, борьба с терроризмом в Сирии, санкции… А ведь нас не сломить! Наоборот, мы сильнее, могущественнее! Наша сплоченность вокруг признанного лидера страны, президента Владимира Путина, дарит нам ощущение того, что мы правы в выборе политической позиции! Да, мы не стремимся стать сверхдержавой, а всегда готовы к разумному диалогу. К сожалению, не все это понимают…

14.01.2017

Сегодня на уроке литературы была интересная дискуссия о нравственных ценностях. Мы говорили о русской литературе, культурных традициях, семейных устоях. И пришли к выводу: Россия способна противостоять любым попыткам вмешаться в ее внутренние дела потому, что она сильна своими традициями, православной верой, семейными ценностями. Мы дома тоже об этом говорили, и родители подчеркнули: нравственные, духовные ценности всегда должны быть выше материальных. Именно так воспитывают меня папа и мама.

01.09.2017

Сегодня — один из важных дней моей жизни! Первый звонок, море осенних цветов, взволнованные лица выпускников и родителей! Как много добрых слов прозвучало в наш адрес. И именно сегодня я приняла решение: моя будущая профессия — переводчик! Но я буду не просто переводить тексты литературных произведений, научных статей, а открою моим будущим читателям и слушателям богатый, неповторимый мир русского языка и русской культуры. Помогу им осознать, что в России живет великий народ — талантливый, дружелюбный, многострадальный, переживший много бед и страданий, но сохранивший великодушие и гостеприимство. И если это осуществится, я буду безумно счастливой!

10.10.2017

Россия, милая, родная моя Россия! Какой ты будешь? Это зависит от каждого из нас! Я верю: ты станешь еще богаче, красивее и могущественнее! Новые научные открытия, проекты, достижения сделают тебя признанным мировым лидером. Ты сплотишь вокруг себя светлые силы, способные противостоять злу, агрессии, насилию. Я верю в тебя, моя РОССИЯ!

Малороссиянова Владислава Евгеньевна

Хабаровский край, р. п. Корфовский

10-й класс, МКОУ «СОШ РП Корфовский

им. Героя Российской Федерации

подполковника И. В. Маслова»

Будущее в наших руках

Вы задавались вопросом, какую роль играет молодежь в развитии нашей страны? На самом деле, роль молодежи в развитии России очень велика. Мы, как будущее нации, представляем собой особую ценность.

В нашей стране на всех уровнях власти и в любом субъекте Российской Федерации большое внимание уделяется молодежи. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, «у нас очень интересные, целеустремленные дети и молодежь. Мы должны сделать все, чтобы у ребят были равные возможности для успешного жизненного старта…». Благодаря такому вниманию у нас, молодого поколения, есть прекрасная возможность принимать активное участие в объединениях гражданско-патриотической и творческой направленности, в молодежных форумах и слетах разного масштаба.

Всю мою жизнь меня учили проявлять активную жизненную позицию, и сейчас я знаю для чего. Для процветания моей страны, моего края, района и поселения. Большую поддержку и помощь в развитии лидерских качеств оказывает Молодежная общественная палата при Собрании депутатов Хабаровского района, которая два раза в год проводит Школу молодого парламентария. В рамках этой школы участников «погружают» в парламентскую деятельность, деятельность молодежных палат, помогают задуматься, приносит ли наша работа какую-либо пользу. Из нас готовят настоящих граждан, желающих стабильного роста и развития своего региона, а самое главное, знающих, как этого можно добиться. В силу своего возраста, к сожалению, я еще не могу участвовать в предстоящих выборах, но благодаря тренингам, мастер-классам и ролевым играм уже приобрела бесценный опыт для своей будущей, возможно и парламентской, жизни.

Вот уже два года я являюсь членом Молодежной общественной палаты при Совете депутатов Корфовского городского поселения. Палата наша молодая — действует с 2014 года. Но, несмотря на это, уже успела зарекомендовать себя как постоянный участник всех спортивных и культурных событий в поселке. Традиционно мы берем на себя организацию таких мероприятий, как «Бодрая зарядка» утром на день рождения поселка, «Катание на коньках с Дедом Морозом» в преддверии Нового года, «Масленичные забавы» на Масленицу, квест-игры с детьми из пришкольного летнего лагеря, осенний и весенний субботники на экологических тропах Хехцира и другие.

Незаменимой практикой работы в команде, в умении видеть, выделять, формулировать самые разнообразные проблемы и искать пути их решения для меня стали занятия в школьном объединении «Социальное проектирование» и участие в конкурсе «Я — гражданин России». Моя команда «Молодежь XXI века» неоднократно становилась призером муниципального этапа конкурса. За четыре года мы поняли, что только во взаимодействии органов местного самоуправления, а также общественности, предпринимательства, родителей и молодежи кроется успех любого предприятия. Благодаря полученным знаниям и тесному сотрудничеству всех участников процесса были реализованы интересные и очень дорогие для меня идеи: снят фильм об истории нашего поселка, ориентированный на разновозрастную аудиторию, изготовлены образовательные стенды, расписаны стены на третьем этаже школы, защищена от въезда машин пешеходная зона на площади перед культурно-досуговым центром поселка, разработаны герб и флаг Корфовского городского поселения.

Еще один замечательный и незабываемый опыт я приобрела, приняв участие в конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидер-2017». Вместе со мной в финале конкурса участвовали девять самых ярких, самых активных, самых лучших ребят района. Каждый из них, безусловно, был достоин победы… Как же сложно, наверное, было членам жюри оценивать выступления конкурсантов! Время финала подошло к концу. Жюри удалилось для обсуждения и подведения итогов. Нервы участников и болельщиков напряжены до предела… И вот долгожданный результат! Я — победитель муниципального этапа конкурса «Лидер-2017»!

Не могу не сказать, что благодаря самому конкурсу, знакомству с организаторами и финалистами со мной произошли серьезные перемены: я стала увереннее, смелее и решительнее. Общаясь с моими новыми друзьями, я открыла новые возможности своего развития в волонтерском движении не только в своем поселения и районе, но и в крае и в стране.

На самом деле, добровольчество для меня — это способ выразить свою позицию, способ развиваться и становиться лучше. Помощь другим людям, новые знакомства, новые площадки и приобретенный опыт делают нас сильнее. А если тебе по-настоящему нравится быть волонтером, и ты сотрудничаешь с неравнодушными людьми, тогда это двойное удовольствие. Ведь это безумно приятно — быть частью чего-то значимого и для страны, и для мира!

Потрясающие чувства и эмоции переполняют, когда встречаешь на мероприятии друзей-волонтеров и просто знакомые лица. Это очень важно для меня! Такие встречи придают больше веры в людей, во взаимопомощь, в дружбу. Расширяя свой круг знакомств в поисках единомышленников, понимаю, что общество все больше задумывается о будущем и старается строить взаимоотношения на основе помощи друг другу.

Конечно, я не могу принимать участие во всех интересующих меня проектах, хотя этот факт и печалит меня. Желая сделать больше, я не боюсь распылиться, устать, сломаться или сгореть. И призываю всех не бояться, не отсиживаться, не ждать удобного момента, а создавать эти моменты самим. Каждый человек — кузнец своего счастья! Так давайте, как бы это ни было тяжело и долго, создадим вместе наше прекрасное будущее!

Носов Александр Николаевич

Ивановская область, п. Петровский

9-й класс, МБОУ «Петровская СШ»

Письмо самому себе из будущего

Вчера, проверяя свою электронную почту, я обнаружил странное письмо.

Я запомнил его наизусть, вот оно.

Здравствуй, друг мой Сашка!

Пишет тебе Александр Николаевич Носов, сорока лет от роду, из 2042 года. Не удивляйся, я — это ты, только на 25 лет старше, мудрее и проницательнее. Хочу сказать тебе, Саня, что прогресс не стоит на месте, и у меня появилась возможность написать тебе это письмо. Почему-то захотелось рассказать тебе, мечтательному подростку, какая прекрасная судьба уготована нашей малой родине, любимому поселку.

Представляю твое удивление, но факт остается фактом — я живу и работаю в поселке Петровский. Прекрасно помню свои (твои) мечты в пятнадцатилетнем возрасте: окончить престижный столичный университет, жить в мегаполисе, работать в каком-нибудь крупном холдинге, успешно делать карьеру…

Представь себе, Саша, все мечты осуществились. Только покорять ты будешь не крупнейшие города России, а приложишь все усилия для осуществления модернизации родного поселка, для его процветания.

Четверть века назад наша с тобой малая родина пребывала в плачевном состоянии. Перед глазами стоит грустная картина того, как приходят в запустение цеха и постройки обанкротившегося градообразующего предприятия, на много километров вокруг — невозделанные поля, пришедшее в полный упадок сельское хозяйство, отсутствие рабочих мест и, как следствие, уменьшение количества жителей. И только необычайной красоты природа притягивает летом в поселок туристов и дачников. Красавица-река Нерль, три белоснежных храма, которые смотрятся в ее воды, манящие разноцветьем луга и щедрые на дары смешанные леса — все это завораживает, не отпускает.

Ты еще не окончил школу, впереди старшие классы, экзамены, поступление, но двойственное чувство, которое будоражило тебе душу, живо во мне и сейчас. С одной стороны, хочется вершить великие дела в огромном городе, с другой — жаль покидать родные места.

Наверное, неправильно забегать вперед и рассказывать тебе о будущем, но чувство гордости за малую родину и удовлетворения от сделанного заставляет меня поделиться с тобой нашими успехами.

Итак, Александр, тебя ждут поистине великие дела. Но обо всем по порядку.

Во-первых, в 2020 году ты успешно поступишь в Университет передовых нанотехнологий Российской Федерации в Москве. Да-да! К этому времени откроется такое учебное заведение! Ты окончишь с отличием факультет «Создание искусственного микроклимата и развитие в его условиях сельского хозяйства на территории России».

С 2025 года я являюсь главой Петровского поселения, одновременно директором международного холдинга «Петровские сельхозпродукты», а также курирую программу «Экологический туризм».

Наш поселок преобразился. В нем нет ни одного многоэтажного дома. Все жители, а их уже более трехсот тысяч, живут в домах из искусственно созданной древесины, по своим параметрам идентичной натуральным сосне и кедру. Все дома благоустроены по последнему слову техники. Предприятие, благодаря которому в поселении создается искусственный благоприятный климат, является абсолютно экологически чистым и безотходным. На нем трудятся жители поселка — выпускники самых престижных высших учебных заведений Российской Федерации.

Большая часть взрослого населения занята обслуживанием роботов-сельхозработников. Это дроны — опылители, агрономы, селекционеры, почвоведы, животноводы. Благодаря передовым технологиям и искусственному климату мы собираем по три урожая в год. На территории поселения работает полностью автоматизированный перерабатывающий консервный завод. Наша с тобой малая родина обеспечивает экологически чистыми овощами, экзотическими фруктами не только Ивановскую область, но и многие регионы России, а недавно мы стали экспортировать нашу продукцию за рубеж. Как ты понимаешь, санкции, которыми пытались вытеснить Россию с мирового рынка, теперь не актуальны.

Наверное, тебе, Сашка, будет интересно и то, что поселок и весь регион опоясывают скоростные трассы со специальным покрытием, которое выдерживает любые нагрузки и не поддается разрушению. За пределами Петровского выстроен мини-аэропорт, который принимает туристические вертолеты, летающие на солнечных батареях.

Туристические маршруты пользуются большой популярностью у любителей экотуризма со всего мира, особенно такие проекты, как «Ночное», «Тропа лекарственных трав», трехдневный поэтический фестиваль «Звездное небо» и православный тур по реке Нерль «От храма к храму».

Знаешь, Саш, я немного завидую тебе… У тебя впереди столько интересного: открытия, находки, победы! Хочу лишь предупредить — не надейся на легкий путь! Дорога к успеху будет достаточно трудной, требующей усилий, труда, преодоления неудач. Главное, видеть перед собой четкую цель и двигаться к ней, не идя на компромиссы с совестью.

Не буду больше отнимать твое время. Заканчиваю свое послание тебе, мой друг. Верь в свою мечту, и она обязательно исполнится!

Александр Николаевич Носов

Поселок Петровский, октябрь 2042 года

…Как только я прочитал последнее слово, письмо бесследно исчезло из папки «Входящие»…