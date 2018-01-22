Гройсман и приватизация

Сильной стороной украинского правительства, причем любого, является то, что в любой самой затруднительной ситуации там моментально находят рецепт решения проблемы. А чаще — много рецептов. И они столь замечательны, что не обязательно должны быть реально выполнимыми.

У украинской экономики всего две серьезные проблемы. Всего-то. Сущий пустяк. Это коррупция как вид воровства и, собственно, сама экономика. Зато у Украины есть замечательный «шоколадный» президент Петр Порошенко и премьер страны Владимир Гройсман, который в бытность спикером парламента был ласково назван «Вовой-перерывом» за любовь объявлять на заседаниях бесконечные паузы.

Премьер не подкачал. Он придумал, как решить две проблемы разом. После того как МВФ притормозил выделение новых кредитных траншей, а именно на них и зарабатывали украинские политики (берет Украина, пусть она и отдает, а мы ни при чем), наступило время категорических решений. Предложение Гройсмана просто и изящно: распродать абсолютно всю государственную собственность, вместо того, чтобы ее модернизировать и развивать.

Потому что именно госсобственность, со слов премьера, и является источником коррупции. А на нет и суда нет. Нет собственности — нет воровства и растрат. Нет воровства и растрат — нет коррупции. Нет коррупции — есть кредиты МВФ. От зависти «отец логики» Аристотель кусает не только локти, но и грызет камни. А нынешний состав украинского кабинета собирает тревожные чемоданчики и присматривает отели в Ницце, где можно перебиться в первое время.

Причем сбыть государственные предприятия, по словам премьера, необходимо как можно быстрее. Время не ждет, в любой момент все может вообще рухнуть, а деньги еще предстоит вывести в офшоры. А это требует времени, которое не ждет. Поэтому все нужно сбыть как можно скорее и избавиться от государственных предприятий.

«Наибольший сектор коррупции сегодня — это государственные предприятия, которые из года в год, десятилетиями используются для создания коррупционных, взяточнических схем. Сегодня у нас чрезвычайно сложное законодательство, которое не позволяет публично и прозрачно привлечь в эти предприятия качественные инвестиции», — обосновывает свою гениальную мысль Гройсман.

Чтобы не выглядеть окончательным дураком, Гройсман обещает украинскому народу, что «масштабная распродажа государственной собственности приведет к росту экономики Украины, поскольку тысячи предприятий получат эффективное управление и технологии». Правда, непонятно, откуда и каким волшебным образом, но получат.

Сомневаться, что распродажа будет именно масштабной, не приходится. Верховная рада ранее уже проголосовала за приватизацию такого размаха, что предполагается продать все государственное имущество, а не только заводы и фабрики. Пароходы уже продали в 90-е.

Будет продана коммунальная и транспортная инфраструктуры, школы, детские сады и больницы. И почти наверняка львиная доля городской и поселковой недвижимости. А там, глядишь, дело и до земли дойдет.

Подобные заявления характерны для всей политической элиты Украины, и Владимир Гройсман — один из лучших специалистов в этой области.

В мае 2017 года Гройсман оправдывался, что его кабинет вынужден повышать ставки коммунальных платежей, поскольку на Украину, дескать, «давит МВФ, требуя поднятие тарифов на газ для населения до экономически обоснованного уровня».

А уже в августе того же года, когда страна стояла на пороге социального взрыва, премьер заявил, что правительство не поддерживает повышение тарифов на газ для населения. И это накануне нового отопительного сезона. Популизм и маниловщина.

Так и с нынешним заявлением Гройсмана. Ведь понятно, что после 25 лет разрухи выброс такого количества ветхой недвижимости и промышленных мощностей для приватизации просто перенасытит рынок и вызовет массовое падение спроса и цен на продаваемые объекты.

Премьер заявляет о тотальной продаже госсобственности, но едва ли есть возможность вообще кому-то всучить более трети из имеющегося. Интерес для частного бизнеса будут представлять лишь водоканалы, объекты энергетики, транспортная сеть. И никакой благотворительности. Чтобы вернуть вложения, новые собственники выжмут из населения все соки, и нынешний рост тарифов покажется просто подарком.

Впрочем, в экономической грамотности Гройсмана я бы не сомневался. Начал он свое экономическое образование рано, хотя это был скорее уличный университет: в 1994 году, в возрасте всего 16 лет, будущий премьер стал коммерческим директором вещевого рынка «Юность» в своем родном городе Виннице. Школьник последнего выпускного класса. Ну, правда, рынок принадлежал его папе, но это несущественная деталь.

Поэтому рыночную экономику Гройсман знает досконально — от торговли зубной пастой до продажи торговых мест за черный нал, «себе в карман». А уж поднятие арендной платы с выкручиванием арендаторам рук — так это вообще его любимое. Чем он сейчас и занимается. Но уже в масштабах всей «второй Франции».

Поскольку любому человеку, который способен в продуктовом магазине правильно посчитать сдачу, совершенно ясно, что никаких проблем рецепт Гройсмана не решит, экономика Украины продолжит стремительно переходить из крутого пике в неуправляемый штопор.

Несложно просчитать и новые предложения премьера.

Сложности с экономкой страны вообще? Так избавиться от нее. Прикрыть лавочку и забыть, как дурной сон. Проблемы с социалкой, и народ недоволен? Да зачем он нужен, такой народ? Народу стало трудно выживать? Так пусть не живет. В стране стало некомфортно жить даже Гройсману с Порошенко? Да зачем она нужна, такая страна?

Пойдем собирать чемоданы.