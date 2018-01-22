Должен быть примером для молодежи: Фетисов рассказал, каким видит будущего президента России

Москва, 22 января. Известный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, прославленный тренер Вячеслав Фетисов обратился к россиянам с призывом обязательно идти на выборы президента страны.

По мнению Фетисова, гражданам РФ непременно нужно выбрать человека, который сможет вести страну в будущее.

«Мы можем улучшать ситуацию в стране только при условии, что каждый из нас будет высказывать свою позицию. Поэтому каждый должен пойти на выборы и высказать свое отношение к происходящему, проголосовав за того кандидата, который поведет страну в том направлении, в котором мы все хотим идти», — рассказал Фетисов в интервью Nation News.

Заслуженный тренер России отметил, что очень важно, чтобы президент был популярен у российской молодежи. Фетисов напомнил, что именно таким президентом является действующий российский лидер Владимир Путин.

«Во многом, молодежи импонирует и харизматичность президента. Лидер страны, кроме того, что должен делать свою работу хорошо, должен еще быть и примером, особенно для молодежи», — подчеркнул Фетисов.

Ранее в интервью Nation News Фетисов заявил, что именно при президенте Путине спорт стал государственной политикой России. По словам Фетисова, именно благодаря личному участию Путина в жизни спорта в России (в частности, хоккея) в стране строятся новые современные стадионы, спортивные комплексы и катки.

Отметим, об особом отношении Путина к спорту в интервью Федеральному агентству новостей говорил и другой известный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он отметил, что давно определился со своим кандидатом на предстоящих выборах. По словам Кожевникова, он «уверен на 400 процентов», что будет голосовать за Путина.

Напомним, Владимир Путин и Вячеслав Фетисов регулярно принимают участие в матчах «Ночной хоккейной лиги». Как писал Ura.ru, 23 декабря 2017 года российский лидер и прославленный спортсмен вышли на лед на Красной площади совместно с Сергеем Шойгу и Игорем Бутманом.