Главред КП не раздумывал, когда ему предложили стать доверенным лицом Путина

Москва, 22 января. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что он согласился стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах, не раздумывая ни секунды.

«Я не думал ни одной секунды, для меня очевидно, что лучший из кандидатов, которые сейчас баллотируются — это Владимир Путин. Поэтому думать об этом мне даже в голову не приходило и сейчас не приходит», — отметил он.

По словам Сунгоркина, он постарается убеждать россиян голосовать за Путина, который, как надеется главред «КП», и дальше будет достойно выполнять обязанности президента, передает РИА Новости.

Напомним, что выборы состоятся в марте этого года. Президент России Владимир Путин ранее заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в ЦИК.

Владимир Путин. Биография