Выборы-2018: ЦИК разрешил Козлову продолжить участие в избирательной кампании

Москва, 22 января. Центральная избирательная комиссия в очередной раз зарегистрировала финансового уполномоченного собирающегося на выборы президенты РФ от «Партии социальной защиты» Михаила Козлова. Кроме того, Центризбирком также дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета.

Таким образом, подписи избирателей в поддержку Козлова придется собирать заново.

16 января специалисты ЦИК обнаружили признаки фальсификации в документах, предоставленных Козловым. Речь идет о доверенности на финансового уполномоченного политика.

Ранее ЦИК зарегистрировал 154 человека из второй части списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах-2018. По последним данным, в его поддержку было собрано свыше 1,6 миллиона подписей по всей России.